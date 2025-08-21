Трамп заявил, что Крым омывает океан и он "размером с Техас"

В интервью американскому журналисту глава Белого дома сопоставил Крым со штатом Техас, в 26 раз преувеличив его размеры, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

Такие утверждения Трамп озвучил в интервью с журналистом Марком Левиным.

Как пишет издание, американский лидер сравнил полуостров Крым по размеру со штатом Техас.

"Огромный, я бы сказал, размером с Техас или что-то в этом роде, посреди океана. Он великолепен", - заявил американский лидер.

При этом, как отмечает издание, площадь Крыма почти в 25 раз меньше площади Техаса - 27 тыс. квадратных метров против 695 тыс. кв. м.

Трамп в интервью поделился также и мыслями о российском контроле над Крымом.

"Если бы я отдал ту землю, я был бы на первой странице каждой газеты в течение следующих 20 лет. Когда Обама (44-й президент США Барак Обама. - прим. ред.) отдал ее, об этом даже не говорят", - сказал глава Белого дома, вновь призвав президента Украины Владимира Зеленского быть более сговорчивым на потенциальных переговорах с главой Кремля Владимиром Путиным и отказаться от идеи вернуть Крым.

