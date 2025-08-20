Стену Трампа на границе с Мексикой покрасят в черный цвет, чтобы она сильнее нагревалась на солнце

Вся стена на границе США с Мексикой будет выкрашена в черный цвет: от этого она будет сильнее нагреваться, что должно создать дополнительные трудности для тех, кто пытается перелезть через нее.

О планах покрасить стену в черный цвет журналистам рассказала министр внутренней безопасности Кристи Ноэм. Она разговаривала с прессой у стальной конструкции на границе в штате Нью-Мексико.

«Она [стена] высокая, так что перелезть через нее очень-очень сложно, почти невозможно. Она уходит глубоко в землю, так что прорыть туннель под ней очень сложно, если не невозможно. И сегодня мы еще покрасим ее в черный цвет», — заявила Ноэм.

«Президент специально попросил об этом. Он понимает, что при местных высоких температурах, когда что-то окрашено в черный цвет, оно нагревается еще сильнее, и это сделает попытки перелезть через стену еще более сложными», — пояснила она.

Выступая перед журналистами, Ноэм держала в руках ролик с краской, пишет Associated Press.

Глава пограничного патруля США Майк Бэнкс заявил, что черная краска также позволит защитить стену от ржавчины.

Разговоры о том, чтобы покрасить участок пограничной стены в черный цвет, шли еще во время первого срока Дональда Трампа на посту президента. Тогда дополнительная стоимость оценивалась в 1 млн долларов на милю. Официальной причиной чиновники называли необходимость сделать стену более заметной, а также возможность продлить срок службы конструкции.

«Заявленные цели покраски стены в черный менялись насколько, что единственное, что осталось неизменным, — это желание президента покрасить ее в черный цвет», — говорил тогда CNN бывший сотрудник Министерства безопасности США.

Темп строительства стены, заявила Ноэм, составляет около половины мили (800 метров) в день. Протяженность границы между США и Мексикой — почти 2 тыс. миль (3218 км).

В «большом и прекрасном законе» Трампа, принятом этим летом, на строительство стены выделено 46 млн долларов.

Во время визита в Нью-Мексико Ноэм также рассказала и о других инициативах на границу: расширение «инфраструктуры на воде» вдоль реки Рио Гранде и использование таких технологий, как камеры и датчики движения.

Количество задержаний иммигрантов на границе резко упало с тех пор, как Дональд Трамп вновь вступил в должность президента. В июне и июле этот показатель был рекордно низким: 6 тыс. и 4,6 тыс. соответственно. Это на 92% меньше, чем в прошлом году. Когда президентом США был Джо Байден, количество задержаний могло достигать 6 тыс. в день.

Ранее августе Ноэм говорила, что за первые 200 дней президентства Трампа страну покинули 1,6 млн незадокументированных иммигрантов. Она не уточнила, столько из них покинули США добровольно, а сколько — в результате депортации.

Тогда же пресс-секретарь Белого дома Кэройлайн Ливитт утверждала, что с января на территории США были задержаны 300 тыс. нелегальных иммигрантов.

Администрация президента продолжает утверждать, что в приоритете — депортация мигрантов с криминальным прошлым. Однако иммиграционные адвокаты предупреждают, что под облавы попадают и те, у кого нет уголовных обвинений или есть только незначительные нарушения.

В Белом доме уверяют, что усиление охраны границы и массовые депортации стали основной причиной резкого падения задержаний на границе США с Мексикой.

