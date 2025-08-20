jitsu gif
    "Это военный дрон": неопознанный объект упал и взорвался в Польше

    Опубликовано:

    Фрагмент упавшего объекта
    Фрагмент упавшего объекта. Фото: x.com/Monitor807

    В Польше сегодня ночью неопознанный объект упал и взорвался в селе Осины Люблинского воеводства, у границ с Украиной и Беларусью. На месте работает полиция и военные.

    По информации польской полиции, опубликованной в аккаунте ведомства в соцсети Х, этой ночью поступило сообщение о взрыве в села Осины Люблинского воеводства (которое граничит с Украиной и Беларусью - прим. ред.)

    "Сотрудники полиции были направлены на место происшествия, где в ходе осмотра местности на незастроенной территории были обнаружены металлические и пластиковые детали неизвестного предмета.

    В результате инцидента никто не пострадал. Повреждения получили соседние фермерские постройки (разбиты окна, повреждены двери)", - сообщается в публикации.

    Полиция обеспечивает безопасность территории, проводятся мероприятия под надзором прокурора. Были уведомлены военные и другие соответствующие службы.

    Позднее оперативное командование Вооруженных сил Польши в своем аккаунте в соцсети Х заявило, что после предварительного анализа данных радиолокационных систем, нарушений воздушного пространства Польши со стороны Украины и Беларуси вчера вечером зафиксировано не было.

    "Информация об обнаружении предмета, который, по предварительным оценкам, может быть частью старого винтового двигателя, передана в Центр управления воздушными операциями.

    На месте происшествия работают соответствующие службы, в том числе служащие военной полиции, которые проводят детальный осмотр предмета. Для осмотра района инцидента задействованы воздушные и наземные поисково-спасательные группы.

    Личный состав ПВО Польши осуществляет круглосуточный мониторинг воздушного пространства Польши, находясь в постоянной готовности к обеспечению его безопасности", - говорится также в публикации.

    Как пишут "РИА Новости", окружной прокурор Люблина Гжегож Трусевич заявил журналистам, что упавший и взорвавшийся объект является военным дроном.

    "Это военный дрон. Скорее всего, он поврежден по причине детонации взрывчатых веществ", - цитирует издание слова Трусевича.

    При этом он заявил, что пока не может сказать, кому принадлежит дрон и где был произведен.

    Тем временем в Сети появились предположения, что упавший объект якобы является российским беспилотником-камикадзе Geran типа Shahed.

    Сам момент падения и взрыва объекта также попал на видео.

    Напомним о подобном случае в 2023 году. Тогда президент Польши созвал срочное совещание с военным руководством после нарушения воздушного пространства со стороны Украины 29 декабря утром.

    Ранее в ноябре 2022 года в польском населенном пункте Пшеводув, расположенном в нескольких километрах от границы с Украиной, упали две ракеты. Сообщалось о двух погибших.

    Украина заявила, что ракеты, упавшие на территории Польши, являются российскими. В Минобороны России все обвинения отвергали, заявляя, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносили.

    В связи с произошедшим страны G7 провели срочное совещание на полях саммита "Большой двадцатки", который проходил в те дни в Индонезии. Президент США Джо Байден заявил о низкой вероятности того, что ракеты были выпущены из России, хотя и предупредил, что данные - предварительные.

    Между тем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ракеты, скорее всего, прилетели со стороны Украины, но не по вине самой страны.

    Предположения Столтенберга подтвердил и глава Бюро международной политики при президенте Польши Якуб Кумох. По его словам, есть "много свидетельств того, что одна из ракет, которая должна была сбить российскую ракету, не попала в цель". Система самоуничтожения ракеты не сработала, поэтому и случилась трагедия, отметил Кумох.

    Позже президент Польши Анджей Дуда заявил, что украинские эксперты не будут участвовать в расследовании инцидента с падением ракеты в Польше, но их допустят к месту ЧП.

