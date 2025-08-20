jitsu gif
    Сколько стран готовы отправить войска в Украину в рамках мирной сделки, сообщил Bloomberg

    Опубликовано:

    Украинский флаг на фоне здания Сената США
    Украинский флаг. Иллюстративное фото: Mandel Ngan / AFP / Getty Images

    Источники Bloomberg рассказали о том, сколько стран готовы отправить свои войска в Украину в рамках мирного соглашения. Однако Кремль отверг перспективу размещения войск НАТО на украинской территории.

    Ожидается, что пакет гарантий безопасности для Украины будет сформирован уже на этой неделе.

    По данным издания, европейские лидеры заручились поддержкой президента Дональда Трампа в отношении плана, который предусматривает отправку европейских войск в рамках потенциального мирного соглашения.

    Согласно информации лиц, знакомых с ситуацией, во вторник европейские чиновники обсудили план по отправке британских и французских войск. Они сообщили на условиях анонимности, что около 10 стран готовы направить войска в Украину.

    Кремль, который требует от Киева уступить контроль над обширными территориями восточной Украины, отверг перспективу размещения войск НАТО на украинской территории.

    Премьер-министр Италии Джорджия Мелони ранее предложила Украине гарантии безопасности по типу НАТО, которые фактически обеспечили бы Киеву твердые обязательства союзников в плане взаимной обороны без членства в альянсе.

    Напомним, после переговоров с Зеленским и европейскими лидерами в Вашингтоне, Трамп заявил, что уже начал подготовку ко встрече Путина и Зеленского. После переговоров президентов России и Украины Трамп надеется провести встречу в трехстороннем формате.

    "Это очень хороший первый шаг в войне, которая длится уже почти четыре года. Вице-президент Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф координируют свои действия с Россией и Украиной", - добавил американский лидер.

    Где именно может пройти встреча, пока неизвестно. СМИ пишут, что союзники США и ЕС договорились о проведении встречи в Европе.

    Ситуация в Украине
