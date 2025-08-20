Путин пообещал встретиться с Зеленским, заявили в Белом доме
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила готовность президента РФ встретится с главой Украины, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.
Соответствующее заявление Кэролайн Ливитт сделала на брифинге. Она положительно ответила на вопрос журналистов, обещал ли Путин провести личную встречу с украинским лидером в ближайшие недели.
"Да, он обещал", — сказала Ливитт.
При этом, как отмечает издание, Кремль о такой договоренности не сообщал.
Напомним, накануне, после переговоров с Зеленским и европейскими лидерами в Вашингтоне, Трамп заявил, что уже начал подготовку ко встрече Путина и Зеленского. После переговоров президентов России и Украины Трамп надеется провести встречу в трехстороннем формате.
"Это очень хороший первый шаг в войне, которая длится уже почти четыре года. Вице-президент Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф координируют свои действия с Россией и Украиной", - добавил американский лидер.
Где именно может пройти встреча, пока неизвестно. СМИ пишут, что союзники США и ЕС договорились о проведении встречи в Европе.
"Джорджия Мелони предложила Рим в качестве места проведения, а Эммануэль Макрон - Женеву. По имеющимся данным, Зеленский и Трамп отдают предпочтение Риму, и, в частности, Ватикану, но Путин предпочитает Женеву", - сообщал портал Sky News.
Швейцария уже заявила, что не арестует Путина, если он приедет на мирные переговоры с Украиной, несмотря на то, что в 2023 году Международный суд в Гааге выдал ордер на арест главы РФ.
