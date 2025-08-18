"Зеленский может закончить войну". Перед встречей в Белом доме Трамп предложил Украине отказаться от Крыма и вступления в НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский может закончить войну в Украине, если откажется от претензий на возвращение Крыма и намерения вступить в НАТО. Американские чиновники также дают понять, что Украина может получить четкие гарантии безопасности, если пойдет на уступки для достижения мира. Эти вопросы будут обсуждаться в понедельник вечером во время встречи Зеленского с Трампом в Белом доме, к которой также присоединятся лидеры нескольких европейских стран.

Глава Белого дома сделал очередное заявление о мире в Украине вечером в воскресенье, за несколько часов до переговоров с Зеленским.

«Президент Украины Зеленский может почти сразу же положить конец войне с Россией, если захочет, или же может воевать дальше. Вспомните, как все началось. Никакого возвращения Крыма, отданного Обамой (12 лет назад, без единого выстрела!) — и НИКАКОГО ВСТУПЛЕНИЯ УКРАИНЫ В НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются!!!»— написал он в своей соцсети Truth Social.

После своего саммита с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске Трамп отказался от идеи прекращения огня как предварительного условия мирных переговоров. Президент США также неоднократно говорил, что Украина должна быть готова к «обмену территориями» для достижения мира. Многие украинцы, как и западные союзники Киева, опасаются, что позиция главы Белого дома таким образом поменялась в сторону поддержки тактики России.

Зеленский прибыл в Вашингтон в воскресенье вечером. Приземлившись в американской столице, украинский президент отреагировал на заявления Трампа в своих социальных сетях.

«Мы все одинаково хотим быстро и надежно закончить эту войну. И мир должен быть длительным. Не так, как это было годы назад, когда Украину заставили отдать Крым и часть нашего Востока — часть Донбасса, а Путин использовал это просто как плацдарм для нового нападения. Или когда Украине дали якобы „гарантии безопасности“ в 1994 году, но это не сработало», — написал президент Украины.

«Россия должна закончить эту войну, которую сама же и начала. И я надеюсь, что наша совместная сила с Америкой, с нашими европейскими друзьями принудит Россию к настоящему миру. Спасибо!» — добавил украинский лидер.

До последнего времени Трамп отказывался предоставить Украине какие-либо гарантии безопасности, давая понять, что это должна сделать Европа. Однако, как пишет американская пресса, после переговоров с Путиным Трамп впервые допустил, что США окажут поддержку возможным европейским силам, направленным так называемой «Коалицией желающих».

Уиткофф — о гарантиях безопасности Украины

О гарантиях безопасности Украине в воскресенье также говорил специальный посланник Трампа Стивен Уиткофф, который несколько раз проводил переговоры с Владимиром Путиным в Москве.

«Мы договорились о надежных гарантиях безопасности, которые я бы назвал революционными, — заявил Уиткофф в эфире телекомпании CNN. — Мы и не думали, что близки к соглашению о предоставлении гарантий защиты на уровне Пятой статьи со стороны Соединенных Штатов».

Статья 5 Североатлантического договора гласит, что вооруженное нападение на одну из стран НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов альянса. Украина в НАТО не входит — и Россия называла ее стремление вступить в блок одной из главных причин начала войны.

Уиткофф сказал также, что Путин пообещал после заключения мирного соглашения принять закон о ненападении на Украину и Европу.

«Закрепление в законодательстве Российской Федерации обязательства не претендовать на другие территории после заключения мирного соглашения. Закрепление в законодательстве Российской Федерации обязательства не нападать на другие европейские страны и не нарушать их суверенитет. И многое другое», — перечислил Уиткофф пункты, о которых, как считает Белый дом, договорились Трамп и Путин.

В связи с этим многие в Украине напоминают, что в прошлом Россия неоднократно нарушала свои обязательства — даже если они были зафиксированы в официальных документах.

В том числе Россия обязалась гарантировать безопасность Украины в границах 1991 года в Будапештском меморандуме (когда Киев отказался от ядерного оружия); Киев и Москва также гарантировали взаимное уважение границ в договоре о дружбе и сотрудничестве.

Что будет происходить в Вашингтоне

Как пишет в понедельник дипломатический обозреватель Би-би-си Фрэнк Гарднер, встреча Трампа с Зеленским и европейскими союзниками Украины может иметь даже более серьезные последствия, чем саммит на Аляске.

Президент США объявил, что примет украинского лидера в Вашингтоне вскоре после своего разговора с Путиным. Вначале предполагалось, что их переговоры будут двухсторонними, однако в воскресенье лидеры основных европейских стран выразили готовность принять в них участие.

На встречу с президентами США и Украины намерены поехать глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджия Мелони, президент Финляндии Александр Стубб и генсек НАТО Марк Рютте.

Как пишут корреспонденты Би-би-си, европейские союзники Украины, многие из которых поддерживают тесные отношения с Дональдом Трампом, прежде всего хотели бы избежать повторения публичной перепалки президента США с Зеленским, произошедшей в Овальном кабинете несколько месяцев назад.

Согласно предварительному расписанию визита (которое, впрочем, может меняться в течение дня), день переговоров начнется в 16:00 по Гринвичу, когда европейские лидеры прибудут в Белый дом.

Через час после этого, около 17:00 по Гринвичу, Трамп примет Зеленского — и они проведут двухсторонние переговоры.

В 18:15 по Гринвичу Трамп должен приветствовать европейских лидеров — и его встреча с ними ожидается в 19:00.

По неофициальным сообщениям, в конце дня Владимир Зеленский может провести пресс-конференцию.

Каковы позиции России и Украины

Судя по сообщениям прессы, во время встречи на Аляске Владимир Путин выдвинул максималистские условия прекращения войны. В том числе западные журналисты писали, что Россия добивается от Украины вывода войск со всей территории Донецкой и Луганской областей, гарантий невступления в НАТО и придания русскому языку официального статуса.

В прошлом представители Кремля неоднократно говорили, что хотят устранения «коренных причин» войны, к которым они в разное время относили множество различных вопросов, в том числе и то, что они называли «демилитаризацией» и «денацификацией» Украины. В Украине называют эти требования недопустимыми и напоминают, что их выполнение по сути приведет к уничтожению независимости и нынешней политической системы страны.

В воскресенье Владимир Зеленский побывал в Брюсселе и обсудил ситуацию с европейскими союзниками. Он отверг требования России о выводе украинских войск с территории Донецкой области и предложил заморозить фронт, а уже после этого начинать мирные переговоры.

«Контактная линия — лучше всего для переговоров, и европейцы это поддерживают. Россия по-прежнему не добилась успеха в Донецкой области. Путин не мог захватить ее в течение 12 лет. И Конституция Украины запрещает отдавать территории или торговать землями», — заявил при этом Зеленский.

Эту позицию разделают и европейские союзники Украины, которые прилетят в Вашингтон вместе с Зеленским.

Госсекретарь США Марко Рубио, между тем, сказал, что Вашингтон не намерен требовать от Украины капитуляции.

«Вопрос в том, что приемлемо для Украины. И что приемлемо для России. Обе стороны должны это принять, иначе мирного соглашения не будет, — сказал он. — Окей, если уступок нет, если одна сторона получает все — это называется капитуляция. Это называется окончанием войны через капитуляцию. Но это не то, что мы собираемся сделать, потому что ни одна из сторон здесь не находится на грани капитуляции или чего-то подобного».

Анализ: какие гарантии безопасности может получить Украина

Джо Инвуд, корреспондент Би-би-си:

Членство Украины в НАТО, похоже, снято с повестки дня. Президент Дональд Трамп не мог выразиться яснее в своей публикации в соцсетях, решительно исключив эту возможность — заглавными буквами.

Вместо этого предлагается своего рода подкрепленная США гарантия безопасности, которая воспроизводила бы эффект коллективной обороны статьи 5 устава НАТО, но без фактического приема Украины в альянс.

Он добавил, что этот план получил согласие Кремля: «Впервые мы услышали, что россияне с этим согласны».

Хотя это, безусловно, потенциально значимое развитие событий в этой войне, в последнем утверждении Уиткофф лишь наполовину прав.

В 1994 году США, Великобритания и Россия подписали то, что стало известно как Будапештский меморандум. Он был частью попыток заставить Украину, наряду с другими бывшими членами недавно распавшегося Советского Союза, отказаться от своего ядерного оружия.

Взамен три державы обязались предоставить Украине гарантии безопасности. Менее чем через 20 лет меморандум был нарушен.

Россия захватила Крымский полуостров в 2014 году, запустив цепь событий, которые привели к сегодняшней встрече в Белом доме.

Разумеется, провал одной гарантии безопасности не означает, что они не могут работать. Несомненно, Трамп придаст больше значения документу с его подписью, чем тому, что подписал его предшественник.

Однако это является уроком истории для Украины — уроком, о котором там слишком хорошо знают.

