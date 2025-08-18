"Не стоило отдавать Крым": Зеленский прибыл в Вашингтон и сделал заявление о территориях Украины

Стало известно расписание встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского, которая запланирована в Вашингтоне. Зеленский уже на месте и сделал заявление, передает NUR.KZ.

Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале рассказал, что уже прибыл в Вашингтон и снова анонсировал встречу с Трампом и лидерами стран Европы.

"Мы все равно хотим быстро и надежно закончить эту войну. И мир должен быть продолжительным. Не так, как это было годы назад, когда Украину заставили отдать Крым и часть нашего Востока - часть Донбасса, а Путин использовал это как плацдарм для нового нападения.

Или когда Украине дали вроде бы "безопасные гарантии" в 1994 году, но это не сработало. Конечно, не стоило отдавать Крым тогда так же, как после 2022 украинцы не отдали Киев, Одессу, Харьков. Украинцы сражаются за свою землю, за свою независимость. Сейчас у наших воинов есть успехи в Донецкой и Сумской областях", - написал Зеленский.

По его словам, "Россия должна закончить войну, которую сама и начала".

К слову, также стало известно время начала встречи Зеленского и Трампа. По данным The Hill, в 21:00 (по времени Астаны) европейские лидеры прибудут в Белый дом. В 22:00 Трамп поприветствует Зеленского, после чего они начнут встречу в 22:15.

В 23:15 Трамп встретит лидеров стран Евросоюза, а в полночь начнется их совместная встреча.

Напомним, сегодня Дональд Трамп высказался о принадлежности Крыма и вопросу вхождения Украины в НАТО.

"Президент Украины Зеленский может практически немедленно прекратить войну с Россией, если захочет, или же продолжить борьбу. Вспомните, как все начиналось. Никакого возвращения Крыма, отданного Обамой (12 лет назад, без единого выстрела), и никакого вступления Украины в НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются!" - написал Трамп.

Также сегодня Владимир Зеленский на пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен озвучил ожидания от встречи с Трампом.

При этом ранее Трамп опубликовал заявление по итогам всех проведенных им переговоров, связанных с саммитом на Аляске с Владмиром Путиным. Теперь он ждет встречи с Владимиром Зеленским, а после - организацию трехсторонней встречи.

Мы также писали, что спецпосланник Трампа заявил, что Россия пошла на уступки по пяти регионам Украины.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.