Отказ от перемирия, сдача Донбасса, гарантии безопасности: как изменилась позиция Трампа после Аляски?

Взгляды Дональда Трампа на то, как должна закончиться война в Украине, изменились после встречи с российским лидером на Аляске, пишут ведущие западные издания со ссылкой на свои источники.

Если верить этим источникам, то это означает и хорошие, и плохие новости для Украины. Мы собрали вместе все последние сообщения.

Мирный договор вместо прекращения огня

О первом изменении в своей позиции сообщил сам Трамп: после встречи с Владимиром Путиным он решил, что нужно сразу договариваться о мирном договоре, а не о перемирии. Еще в пятницу, отправляясь на Аляску, Трамп надеялся в первую очередь добиться прекращения огня. Президент Украины Владимир Зеленский призывает к прекращению огня, и его поддерживают европейские державы.

Но обстановка на фронте складывается в пользу Путина, и он не хочет перемирия — и вместо него настаивает на мирном договоре на своих условиях. Эксперты предполагают, что Путин мог убедить Трампа в своей позиции — или Трамп попросту посчитал нецелесообразным настаивать на сценарии, который Кремль отказывается рассматривать.

Эта смена позиции должна была разочаровать Киев и его европейских союзников, пишет дипломатический корреспондент Би-би-си Пол Адамс. Путин же выиграл время для продолжения войны без новых американских санкций.

Статьи о том, что обсуждали два президента — всего лишь спекуляции, сказал в эфире радиопередачи Newshour Всемирной службы Би-би-си заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Между тем, Зеленский во время своего визита в Вашингтон в понедельник попробует получить объяснения, почему позиция Трампа так сильно изменилась, пишет New York Times.

Гарантии безопасности для Украины

Хорошей новостью для Украины может быть то, что Трамп готов предоставить ей гарантии безопасности в формате США + ЕС, но без участия НАТО — об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. Косвенным подтверждением этого является слова Путина на Аляске о согласии с Трампом в вопросе необходимости гарантий безопасности для Украины, а также короткий комментарий американского президента в интервью Fox News после встречи.

Прежде Трамп был против американских гарантий безопасности и считал, что их можно заменить сделкой с Украиной о редкоземельных металлах. Если на востоке Украины будут действовать американские компании, то этого достаточно, чтобы Россия не напала опять, объясняли в Белом доме. Однако в преддверии встречи на Аляске Зеленский в очередной раз дал понять, что готов обсуждать территориальные уступки только в случае надежных гарантий безопасности со стороны США, и в этом его поддержали европейские союзники.

После встречи с Путиным президент США созвонился с Зеленским и европейскими лидерами и сообщил, что готов участвовать в предоставлении гарантий безопасности Украине, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

«Наша четкая позиция: Украина должна получить железные гарантии безопасности, чтобы эффективно защищать свой суверенитет и территориальную целостность. Мы приветствуем заявление президента Трампа о том, что США готовы предоставить свои гарантии безопасности», — говорится в совместном заявлении лидеров Великобритании, Франции, Германии, Польши, Финляндии и глав Европейского совета и Еврокомиссии.

Однако источники издания Axios, которое имеет хорошие связи в Белом доме, рисуют более противоречивую картину. Они утверждают, что хотя Трамп и Путин обсуждали гарантии безопасности для Украины, ни о чем конкретном они не договорились, а Путин в качестве потенциального гаранта называл Китай, а не западные страны.

Сдача Донбасса и заморозка линии фронта

Во время того же звонка с Зеленским и европейцами Трамп сказал, что РФ ожидает от Киева сдачи всей территории частично оккупированной Донецкой области, пишет Bloomberg. При этом Путин готов отказаться от аналогичного требования в отношении Запорожской и Херсонской областей, говорят собеседники издания — и вместо этого заморозить конфликт по линии фронта.

О том же позже написала газета Financial Times — на переговорах на Аляске, по словам четырех источников газеты, российский президент настаивал на полном выходе ВСУ из Донецкой области как условии окончания войны. В обмен на это Путин согласен заморозить линию фронта в Херсонской и Запорожской областях и не пытаться захватить больше территории, пишет FT. При этом Путин не снимает свои главные требования, а они касаются устранения того, что он называет первопричинами конфликта, — отсутствие в Украине режима, выполняющего его волю, и стремление страны к интеграции в ЕС и НАТО.

О требовании Путина оставить всю территорию Донецкой области, а также Луганской, которая и так оккупирована практически полностью, позже сообщил и источник агентства Reuters.

На этой неделе Зеленский вновь исключил сдачу территорий в Донецкой области и заявил, что Украина не выйдет из Донбасса. Но он говорил, что готов обсуждать вопрос территорий в тех рамках, которые позволяет Конституция Украины. Генеральный секретарь НАТО описал теоретический сценарий, в котором Киев фактически принимает временную потерю своих территорий, но юридически продолжает считать их оккупированными.

Трамп сообщил европейским лидерам, что считает возможным быстрое заключение мирного договора, если Зеленский согласится сдать не оккупированные части Донбасса, пишет New York Times со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников. По их словам, в обмен Путин готов предоставить письменные гарантии воздержаться от дальнейшей агрессии.

Среди других условий Путина, озвученных на Аляске — придание русскому языку официального статуса в Украине, по данным CBS, американского партнера Би-би-си.

В качестве уступки российский лидер предлагает вывод войск из оккупированных частей Харьковской и Сумской областей, пишет Axios. Это гораздо меньше территории, чем 30% Донецкой области, еще остающиеся под контролем ВСУ, и стратегически они менее важны.

