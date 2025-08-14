Израиль хочет переселить палестинцев в другую страну

Израиль ведет переговоры с Южным Суданом о возможности переселения палестинцев из сектора Газа. Египет выступает против, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Как сообщило издание, переговоры о переселении являются частью более масштабных усилий Израиля по содействию массовой эмиграции с территории, в значительной степени оставленной в руинах в результате 22-месячного наступления на исламистскую группировку ХАМАС.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что хочет реализовать идею президента США Дональда Трампа о переселении большей части населения Газы посредством того, что Нетаньяху называет "добровольной миграцией". Израиль выдвинул аналогичные предложения по переселению в адрес других африканских стран.

"Я считаю, что правильное решение, даже согласно законам войны, насколько я их знаю, - это позволить населению уйти, а затем со всей мощью напасть на оставшегося там врага", - цитирует CNN заявление Нетаньяху в интервью израильскому телеканалу.

Отмечается, что пока неясно, насколько далеко продвинулись переговоры, но в случае их реализации планы будут равносильны переселению людей из одной охваченной войной территории, где им грозит голод, в другую, что вызовет обеспокоенность по поводу прав человека.

Палестинцы, правозащитные организации и большая часть международного сообщества отвергли эти предложения как план насильственного изгнания в нарушение международного права.

Тем временем Министерство иностранных дел Южного Судана в своем заявлении назвало сообщения о том, что оно ведет переговоры с Израилем о переселении палестинцев, беспочвенными.

Также сообщается, что двое официальных лиц из Египта рассказали, что им уже несколько месяцев известно о попытках Израиля найти страну для приема палестинцев, включая контакты с Южным Суданом. Они также отметили, что лоббируют решение Южного Судана не принимать палестинцев.

Египет решительно выступает против планов по перемещению палестинцев из сектора Газа, с которым он граничит, опасаясь притока беженцев на свою территорию.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в Израиле задумались о полной оккупации сектора Газа после того, как ХАМАС опубликовал кадры с истощенными заложниками. На одном из видео мужчина плачет и говорит, что у него закончились еда и вода и что в тот день он съел только три "крошки фалафеля". Он говорит, что не может стоять и ходить и "находится на грани смерти".

После этого Израиль обвинил ХАМАС в том, что он морит заложников голодом. Группировка отрицает обвинение, заявляя, что заложники едят то же, что и их бойцы и жители Газы, страдающие от голода.

Русская служба BBC сообщала, что израильский военный кабинет во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху обсуждают планы новой оккупации всей территории сектора Газа и военного пути освобождения заложников.

СМИ пишут, что правительство Израиля не объявляло, когда начнется операция в Газе, но израильская пресса предполагает, что армия двинется в город не сразу — сначала нужно, чтобы оттуда эвакуировались гражданские.

Между тем Нетаньяху заявил, что у Израиля не было другого выхода, кроме как расширить военную операцию в секторе Газа, чтобы добиться своей цели — полного разгрома ХАМАС.

