"Мы не должны обсуждать уступки": Евросоюз намерен ввести новые санкции против России

Главы МИД стран Евросоюза провели онлайн-встречу перед саммитом Трампа и Путина на Аляске. В ЕС заявили, что готовят против РФ новые санкции, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

Во встрече также принял участие глава МИД Украины Андрей Сибига.

После встречи верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщила изданию, что Брюссель против обсуждения каких-либо уступок Москве и готовит 19-й пакет санкций против РФ.

"Поскольку Россия не согласилась на полное и безоговорочное прекращение огня, мы не должны даже обсуждать какие-либо уступки. Это никогда не работало с Россией в прошлом и не будет работать с Путиным сегодня", - заявила Каллас.

Она отметила, что во время встречи украинский министр рассказал европейским коллегам о "текущих дипломатических усилиях и ситуации на поле боя".

"Мы полностью поддерживаем прекращение этой войны таким образом, чтобы не оставить России возможности вернуться и возобновить агрессию", - заявила Каллас.

По ее словам, "право Украины на существование как суверенного государства под угрозой". Брюссель намерен продолжать поддерживать Украину как в военном, так и в финансовом секторах.

