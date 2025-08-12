"Мы не должны обсуждать уступки": Евросоюз намерен ввести новые санкции против России
Опубликовано:
Главы МИД стран Евросоюза провели онлайн-встречу перед саммитом Трампа и Путина на Аляске. В ЕС заявили, что готовят против РФ новые санкции, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.
Во встрече также принял участие глава МИД Украины Андрей Сибига.
После встречи верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщила изданию, что Брюссель против обсуждения каких-либо уступок Москве и готовит 19-й пакет санкций против РФ.
"Поскольку Россия не согласилась на полное и безоговорочное прекращение огня, мы не должны даже обсуждать какие-либо уступки. Это никогда не работало с Россией в прошлом и не будет работать с Путиным сегодня", - заявила Каллас.
Она отметила, что во время встречи украинский министр рассказал европейским коллегам о "текущих дипломатических усилиях и ситуации на поле боя".
"Мы полностью поддерживаем прекращение этой войны таким образом, чтобы не оставить России возможности вернуться и возобновить агрессию", - заявила Каллас.
По ее словам, "право Украины на существование как суверенного государства под угрозой". Брюссель намерен продолжать поддерживать Украину как в военном, так и в финансовом секторах.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2274195-my-ne-dolzhny-obsuzhdat-ustupki-evrosoyuz-nameren-vvesti-novye-sankcii-protiv-rossii/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах