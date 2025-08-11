Трамп заявил, что в пятницу "едет в Россию"

Президент США Дональд Трамп заявил, что "едет в Россию" в эту пятницу - американский лидер сказал это в ходе пресс-конференции 11 августа. Трансляция велась на официальном YouTube-канале Белого дома.

Трамп допустил это высказывание, когда говорил о предстоящей встрече с Владимиром Путинным 15 августа.

"В пятницу я еду в Россию. Я собираюсь встретиться с Путиным", - сказал президент США.

Фрагмент пресс-конференции разлетелся в соцсетях. Пользователи предположили, что американский лидер оговорился во время своего комментария о готовящейся встрече.

Стоит отметить, что ранее Москва и Вашингтон подтвердили, что на переговорах в Кремле удалось договориться о личной встрече Владимира Путина и Дональда Трампа.

Место для переговоров уже выбрано, заявили в Кремле. Встреча состоится в пятницу, 15 августа, на Аляске.

Зеленский после заявления Дональда Трампа по поводу российско-американского саммита заявил, что Киев готов к переговорам, но "дарить свою землю" не будет.

