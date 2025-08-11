Трамп заявил, что в пятницу "едет в Россию"
Опубликовано:
Президент США Дональд Трамп заявил, что "едет в Россию" в эту пятницу - американский лидер сказал это в ходе пресс-конференции 11 августа. Трансляция велась на официальном YouTube-канале Белого дома.
Трамп допустил это высказывание, когда говорил о предстоящей встрече с Владимиром Путинным 15 августа.
"В пятницу я еду в Россию. Я собираюсь встретиться с Путиным", - сказал президент США.
Фрагмент пресс-конференции разлетелся в соцсетях. Пользователи предположили, что американский лидер оговорился во время своего комментария о готовящейся встрече.
Стоит отметить, что ранее Москва и Вашингтон подтвердили, что на переговорах в Кремле удалось договориться о личной встрече Владимира Путина и Дональда Трампа.
Место для переговоров уже выбрано, заявили в Кремле. Встреча состоится в пятницу, 15 августа, на Аляске.
Зеленский после заявления Дональда Трампа по поводу российско-американского саммита заявил, что Киев готов к переговорам, но "дарить свою землю" не будет.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
- Генсек НАТО назвал возможный исход встречи Трампа и Путина
- Вице-президент США: Мы заканчиваем с финансированием войны в Украине
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2274141-tramp-zayavil-chto-v-pyatnicu-edet-v-rossiyu/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах