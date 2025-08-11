Телеканал Al Jazeera сообщил о гибели пяти журналистов при атаке Израиля

Арабский телеканал Al Jazeera сообщил о гибели пяти своих сотрудников и еще двух человек при атаке журналистов на Газу, передает NUR.KZ со ссылкой на канал.

"Погибли семь человек, среди которых был корреспондент телеканала Al Jazeera Мохаммед Крейке и операторы Ибрагим Захер, Мохаммед Нуфал и Моамен Алива", - говорится в сообщении телеканала.

По данным СМИ, гибель журналистов произошла в результате атаки на палатку, расположенную у главных ворот больницы "Аш-Шифа" в городе Газа поздно вечером в воскресенье.

Как пишет РБК, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) назвала аль-Шарифу террористом, возглавлявшим ячейку в составе ХАМАС и отвечавшим за координацию ракетных атак против Израиля и подразделения ЦАХАЛ.

Доказательством принадлежности аль-Шарифы к террористам в ЦАХАЛ назвали разведывательные данные и найденные в Газе документы.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в Израиле задумались о полной оккупации сектора Газа после того, как ХАМАС опубликовал кадры с истощенными заложниками. На одном из видео мужчина плачет и говорит, что у него закончились еда и вода и что в тот день он съел только три "крошки фалафеля". Он говорит, что не может стоять и ходить и "находится на грани смерти".

После этого Израиль обвинил ХАМАС в том, что он морит заложников голодом. Группировка отрицает обвинение, заявляя, что заложники едят то же, что и их бойцы и жители Газы, страдающие от голода.

Русская служба BBC сообщала, что израильский военный кабинет во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху обсуждают планы новой оккупации всей территории сектора Газа и военного пути освобождения заложников.

СМИ пишут, что правительство Израиля не объявляло, когда начнется операция в Газе, но израильская пресса предполагает, что армия двинется в город не сразу — сначала нужно, чтобы оттуда эвакуировались гражданские.

Между тем Нетаньяху заявил, что у Израиля не было другого выхода, кроме как расширить военную операцию в секторе Газа, чтобы добиться своей цели — полного разгрома ХАМАС.

"У Израиля нет другого выбора, кроме как довести дело до конца и полностью разгромить ХАМАС. Мы уже многого добились. Около 70–75% территории Газы находится под контролем Израиля, под военным контролем. Но у нас осталось два опорных пункта. Это город Газа и центральные лагеря в Аль-Маваси", - заявил израильский премьер.

Европа и ООН уже выступили против заявлений Израиля.

