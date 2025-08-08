Казахстанцев эвакуировали из сектора Газа
Шестерых граждан Казахстана эвакуировали из зоны конфликта в секторе Газа. Они уже прибыли на родину, передает NUR.KZ со ссылкой на министерство иностранных дел РК.
Казахстанцев переправили через пограничные пункты пропуска и доставили в Международный аэропорт имени Королевы Алии в Аммане, откуда они вылетели на родину.
"Эта операция стала возможной благодаря конструктивному взаимодействию с иорданскими властями и служит наглядным подтверждением того, что защита прав и интересов граждан Казахстана за рубежом является одним из ключевых приоритетов деятельности МИД РК", - подчеркнули в МИД.
Отмечается, что посольства Казахстана в Аммане и Тель-Авиве продолжают внимательно отслеживать ситуацию в регионе и находятся в постоянном контакте с казахстанцами, находящимися на территории сектора Газа и Палестины в целом.
Кроме того, казахстанский МИД выразил благодарность властям Иордании и Израиля и Международному комитету Красного Креста за оперативную помощь и конструктивное взаимодействие в безопасном выезде казахстанцев.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что в Израиле задумались о полной оккупации сектора Газа после того, как ХАМАС опубликовал кадры с истощенными заложниками. На одном из видео мужчина плачет и говорит, что у него закончились еда и вода и что в тот день он съел только три "крошки фалафеля". Он говорит, что не может стоять и ходить и "находится на грани смерти".
После этого Израиль обвинил ХАМАС в том, что он морит заложников голодом. Группировка отрицает обвинение, заявляя, что заложники едят то же, что и их бойцы и жители Газы, страдающие от голода.
Русская служба BBC сообщала, что израильский военный кабинет во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху обсуждают планы новой оккупации всей территории сектора Газа и военного пути освобождения заложников.
Перед заседанием Нетаньяху сказал в интервью, что намерен взять сектор Газа под полный контроль, но не насовсем.
