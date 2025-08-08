Лукашенко ответил, планирует ли он выдвигаться на новый президентский срок

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, будет ли он баллотироваться на новый срок и прокомментировал слухи о своем преемнике, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт президента.

На сайте президента Республики Беларусь опубликован текст интервью Лукашенко американскому журналу Time. В ходе диалога было затронуто много разных тем, в том числе глава Беларуси ответил на вопрос, планирует ли он выдвигаться на новый президентский срок.

"Нет, я сейчас уже не планирую. Я, единственное, могу себе позволить где-то для себя, я это тоже не озвучивал: ну, слушайте, если Трампу скоро 80, и он прилично выглядит…", - ответил Лукашенко.

Журналист также отметил, что о младшем сыне президента Беларуси Николае в западных СМИ часто пишут как о преемнике Александра Лукашенко на президентском посту.

"Нет, он не преемник. Я так и знал, что ты хочешь спросить. Нет, нет, нет. Вот ты у него спроси - ты его можешь так сильно обидеть этим", - заявил он.

Александр Лукашенко допустил, что следующим президентом Беларуси может стать человек, который будет проводить несколько иную политику.

"Только сразу пускай ничего не ломает, а так, как я делал, - опираясь на плечи сильных, на то, что есть, спокойно эволюционно развивал страну, чтобы не было вот этой ломки революционной. А если он убедит общество, что надо идти к какому-то другому состоянию, ради бога", - сказал он.

Напомним, 25 марта Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Беларуси, когда состоялась церемония инаугурации, на которую были приглашены 1100 человек. А выборы президента Беларуси прошли 26 января.

Позже ЦИК Беларуси признал президентские выборы в стране состоявшимися. Замглавы ЦИК Алексей Башан сообщил, что явка составила свыше 56%. Вскоре стало известно, что Александр Лукашенко переизбран на седьмой президентский срок - ЦИК обнародовал предварительные итоги выборов.

После голосования Лукашенко заявил, что не хотел выдвигать свою кандидатуру на новый срок - баллотироваться его, по его же словам уговорила председатель верхней палаты парламента Наталья Кочанова.

На предыдущих выборах, в 2020 году, после объявления результатов, в Беларуси начались массовые акции протеста, которые продолжались несколько месяцев.

А недавно президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "немножко задержался" у власти, чтобы подготовить молодое поколение управленцев.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.