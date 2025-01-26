"Ну сколько можно": Лукашенко заявил, что не хотел баллотироваться на новый срок

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не хотел выдвигать свою кандидатуру на новый срок - сегодня в РБ проходит основной день президентской гонки.

Лукашенко признался, что баллотироваться на новый срок его уговорила председатель верхней палаты парламента Наталья Кочанова, передает РИА Новости.

"Я не хотел идти на эти выборы… Ну сколько можно, 30 лет уже. Чисто внешне это даже неприлично, не в своей тарелке чувствую, как будто никого нет", - сказал он журналистам.

Отметим, сегодня участки для голосования по всей стране открылись в 8:00 (по местному времени). Позже ЦИК Беларуси признал президентские выборы в стране состоявшимися. Замглавы ЦИК Алексей Башан сообщил, что явка составила свыше 56%.

Напомним, в октябре прошлого года стало известно, что следующие выборы президента назначены на 26 января 2025 года. После этого президент Беларуси заявил, что "чувствует себя спокойно" и "никакого удержания власти нет".

В декабре ЦИК Беларуси назвал кандидатов в президенты Беларуси: среди них был зарегистрирован и Александр Лукашенко.

Отметим, что на последних выборах президента Беларуси, которые состоялись в августе 2020 года, соперником Лукашенко была женщина - Светлана Тихановская. Тогда Александр Лукашенко одержал победу, набрав 80,1% голосов избирателей, а Тихановская - 10,1%.