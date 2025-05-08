Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "немножко задержался" у власти, чтобы подготовить молодое поколение управленцев, передает NUR.KZ со ссылкой на ТАСС.

"Как я вам и обещал: фактически новое поколение приведено к власти. Но я немножко задержался (у власти - прим. ред.), но потерпите, ведь должны быть и опытные люди", - сказал Лукашенко на церемонии открытия Международного выставочного центра в белорусской столице.

Он отметил, что необходимо посмотреть и сделать вывод, "на что способна молодежь". Он также призвал сограждан профессионально выполнять свои обязанности.

"Ничего от вас больше не требую. Все остальное мы будем решать - каждый на своем месте. Я как президент буду заниматься своими вопросами. Правительство - экономикой, администрация - политикой, дипломатией и прочее. Все выстроено, эта машина должна работать без сбоев", - заявил президент Беларуси.

Напомним, 25 марта Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Беларуси, когда состоялась церемония инаугурации, на которую были приглашены 1100 человек. А выборы президента Беларуси прошли 26 января.

Позже ЦИК Беларуси признал президентские выборы в стране состоявшимися. Замглавы ЦИК Алексей Башан сообщил, что явка составила свыше 56%. Вскоре стало известно, что Александр Лукашенко переизбран на седьмой президентский срок - ЦИК обнародовал предварительные итоги выборов.

После голосования Лукашенко заявил, что не хотел выдвигать свою кандидатуру на новый срок - баллотироваться его, по его же словам уговорила председатель верхней палаты парламента Наталья Кочанова.

"Я не хотел идти на эти выборы… Ну сколько можно, 30 лет уже. Чисто внешне это даже неприлично, не в своей тарелке чувствую, как будто никого нет", - заявил он журналистам.

На предыдущих выборах, в 2020 году, после объявления результатов, в Беларуси начались массовые акции протеста, которые продолжались несколько месяцев.