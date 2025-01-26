Президентские выборы в Беларуси: в стране открылись участки для голосования
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Участки для голосования в основной день выборов президента открылись в Беларуси - также граждане РБ могли проголосовать в рамках досрочного голосования, пишет "БелТА".
Участки для голосования по всей стране открылись в 8:00 по местному времени (в 10:00 по времени Астаны).
Получить бюллетень для голосования граждане смогут при предъявлении паспорта (идентификационной карты) гражданина Республики Беларусь.
Кроме того, избиратели, включенные в списки, для получения бюллетеня могут предоставить один из следующих документов:
- военный билет (для военнослужащих срочной службы);
- служебное удостоверение работника государственного органа (организации);
- водительское удостоверение, пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида (при наличии в нем фотографии);
- билет учащегося, студенческий билет; справку органа внутренних дел, подтверждающую личность гражданина Республики Беларусь (в случае утраты или хищения паспорта, идентификационной карты).
За пост главы государства поборются пять кандидатов:
- Александр Лукашенко;
- Анна Конопацкая;
- Сергей Сыранков;
- Александр Хижняк;
- Олег Гайдукевич.
Напомним, в октябре прошлого года стало известно, что следующие выборы президента назначены на 26 января 2025 года. После этого президент Беларуси заявил, что "чувствует себя спокойно" и "никакого удержания власти нет".
В декабре ЦИК Беларуси назвал кандидатов в президенты Беларуси: среди них был зарегистрирован и Александр Лукашенко.
Отметим, что на последних выборах президента Беларуси, которые состоялись в августе 2020 года, соперником Лукашенко была женщина - Светлана Тихановская. Тогда Александр Лукашенко одержал победу, набрав 80,1% голосов избирателей, а Тихановская - 10,1%.
После объявления результатов выборов, в Беларуси начались массовые акции протеста, которые продолжались несколько месяцев.
Добавим, что по информации на сайте президента Беларуси, глава государства избирается на пять лет прямым голосованием всеми гражданами, обладающими избирательным правом.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2215196-prezidentskie-vybory-v-belarusi-v-strane-otkrylis-uchastki-dlya-golosovaniya/