Лукашенко в седьмой раз вступил в должность президента Беларуси

Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Беларуси, сегодня состоялась церемония инаугурации, на которую были приглашены 1100 человек, передает NUR.KZ.

Как сообщается на официальном сайте президента Беларуси, инаугурация состоялась в зале торжественных церемоний - самом большом во Дворце Независимости.

"На церемонию были приглашены более 1100 человек. За несколько минут до прибытия Александра Лукашенко внесли государственный флаг и штандарт президента Республики Беларусь.

В начале церемонии под звуки торжественного марша к месту проведения инаугурации внесли Конституцию. Открыл церемонию председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко, который объявил, что волей народа Беларуси в условиях свободных и демократических выборов президентом страны избран Александр Лукашенко", - сказано в сообщении.

Отмечается, что Александр Лукашенко произнес присягу на белорусском языке.

Напомним, выборы президента Беларуси прошли 26 января.

Позже ЦИК Беларуси признал президентские выборы в стране состоявшимися. Замглавы ЦИК Алексей Башан сообщил, что явка составила свыше 56%.

После этого стало известно, что Александр Лукашенко переизбран на седьмой президентский срок - ЦИК обнародовал предварительные итоги выборов.

После голосования Лукашенко заявил, что не хотел выдвигать свою кандидатуру на новый срок - баллотироваться его, по его же словам уговорила председатель верхней палаты парламента Наталья Кочанова.

"Я не хотел идти на эти выборы… Ну сколько можно, 30 лет уже. Чисто внешне это даже неприлично, не в своей тарелке чувствую, как будто никого нет", - заявил он журналистам.

На предыдущих выборах, в 2020 году, после объявления результатов, в Беларуси начались массовые акции протеста, которые продолжались несколько месяцев.