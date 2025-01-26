ЦИК Беларуси признал президентские выборы в стране состоявшимися

Выборы президента Беларуси состоялись - об этом заявил зампредседателя ЦИК страны Алексей Башан. Сегодня в РБ проходит основной день выборов главы государства.

Явка по стране на 12:00 (по местному времени) составила 56,64%, пишет РИА Новости.

"Выборы президента Республики Беларуси состоялись…. В среднем по стране проголосовала 56,64% от числа избирателей", - сказал Башан на пресс-конференции.

Отметим, сегодня участки для голосования по всей стране открылись в 8:00 (по местному времени).

Напомним, в октябре прошлого года стало известно, что следующие выборы президента назначены на 26 января 2025 года. После этого президент Беларуси заявил, что "чувствует себя спокойно" и "никакого удержания власти нет".

В декабре ЦИК Беларуси назвал кандидатов в президенты Беларуси: среди них был зарегистрирован и Александр Лукашенко.

Отметим, что на последних выборах президента Беларуси, которые состоялись в августе 2020 года, соперником Лукашенко была женщина - Светлана Тихановская. Тогда Александр Лукашенко одержал победу, набрав 80,1% голосов избирателей, а Тихановская - 10,1%.

После объявления результатов выборов, в Беларуси начались массовые акции протеста, которые продолжались несколько месяцев.

Добавим, что по информации на сайте президента Беларуси, глава государства избирается на пять лет прямым голосованием всеми гражданами, обладающими избирательным правом.