ЦИК Беларуси признал президентские выборы в стране состоявшимися
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Выборы президента Беларуси состоялись - об этом заявил зампредседателя ЦИК страны Алексей Башан. Сегодня в РБ проходит основной день выборов главы государства.
Явка по стране на 12:00 (по местному времени) составила 56,64%, пишет РИА Новости.
"Выборы президента Республики Беларуси состоялись…. В среднем по стране проголосовала 56,64% от числа избирателей", - сказал Башан на пресс-конференции.
Отметим, сегодня участки для голосования по всей стране открылись в 8:00 (по местному времени).
Напомним, в октябре прошлого года стало известно, что следующие выборы президента назначены на 26 января 2025 года. После этого президент Беларуси заявил, что "чувствует себя спокойно" и "никакого удержания власти нет".
В декабре ЦИК Беларуси назвал кандидатов в президенты Беларуси: среди них был зарегистрирован и Александр Лукашенко.
Отметим, что на последних выборах президента Беларуси, которые состоялись в августе 2020 года, соперником Лукашенко была женщина - Светлана Тихановская. Тогда Александр Лукашенко одержал победу, набрав 80,1% голосов избирателей, а Тихановская - 10,1%.
После объявления результатов выборов, в Беларуси начались массовые акции протеста, которые продолжались несколько месяцев.
Добавим, что по информации на сайте президента Беларуси, глава государства избирается на пять лет прямым голосованием всеми гражданами, обладающими избирательным правом.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2215232-cik-belarusi-priznal-prezidentskie-vybory-v-strane-sostoyavshimisya/