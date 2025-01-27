Top.Mail.Ru

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

ЦИК Беларуси озвучил предварительные итоги выборов президента

Опубликовано:

Александр Лукашенко на мероприятии по случаю Дня Независимости Беларуси
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by

Действующий глава Беларуси Александр Лукашенко переизбрался на седьмой президентский срок - ЦИК обнародовал предварительные итоги выборов, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Предварительные результаты голосования были озвучены на пресс-конференции главой Центризбиркома Игорем Карпенко. Как заявили в ЦИК, за действующего президента проголосовали 86,82% избирателей.

Сам Лукашенко, проголосовав с утра, дал пресс-конференцию, которая продлилась 4,5 часа. На ней он, в частности, заявил, что преемника пока не ищет.

"Мы пока живем этими выборами. После выборов будем думать", — сказал он.

Выборы президента Белоруссии прошли 26 января. Кроме Лукашенко в них участвовали еще четыре кандидата:

  • депутат палаты представителей (нижняя палата парламента), лидер Либерально-демократической партии (ЛДП) Олег Гайдукевич — получил 2,02% голосов.
  • предприниматель, бывший депутат палаты представителей (2016–2019) Анна Канопацкая (48 лет), которая участвовала в выборах президента 2020 года, — 1,86%.
  • первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии с мая 2024 года, бывший депутат палаты представителей Сергей Сыранков — 3,21%.
  • председатель Республиканской партии труда и справедливости, депутат Минского городского Совета депутатов Александр Хижняк — 1,74%.

Против всех проголосовали 3,6% белорусов.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2215278-cik-belarusi-ozvuchil-predvaritelnye-itogi-vyborov-prezidenta/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie