ЦИК Беларуси озвучил предварительные итоги выборов президента

Действующий глава Беларуси Александр Лукашенко переизбрался на седьмой президентский срок - ЦИК обнародовал предварительные итоги выборов, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Предварительные результаты голосования были озвучены на пресс-конференции главой Центризбиркома Игорем Карпенко. Как заявили в ЦИК, за действующего президента проголосовали 86,82% избирателей.

Сам Лукашенко, проголосовав с утра, дал пресс-конференцию, которая продлилась 4,5 часа. На ней он, в частности, заявил, что преемника пока не ищет.

"Мы пока живем этими выборами. После выборов будем думать", — сказал он.

Выборы президента Белоруссии прошли 26 января. Кроме Лукашенко в них участвовали еще четыре кандидата:

депутат палаты представителей (нижняя палата парламента), лидер Либерально-демократической партии (ЛДП) Олег Гайдукевич — получил 2,02% голосов.

предприниматель, бывший депутат палаты представителей (2016–2019) Анна Канопацкая (48 лет), которая участвовала в выборах президента 2020 года, — 1,86%.

первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии с мая 2024 года, бывший депутат палаты представителей Сергей Сыранков — 3,21%.

председатель Республиканской партии труда и справедливости, депутат Минского городского Совета депутатов Александр Хижняк — 1,74%.

Против всех проголосовали 3,6% белорусов.