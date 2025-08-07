"Пора завершать войну": Зеленский сделал заявление после переговоров с Мерцем и Макроном

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами

    "Пора завершать войну": Зеленский сделал заявление после переговоров с Мерцем и Макроном

    Опубликовано:

    Владимир Зеленский
    Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

    Владимир Зеленский рассказал об итогах переговоров с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает NUR.KZ.

    Зеленский рассказал, что сегодня говорил с канцлером Германии Фридрихом Мерцом. По его словам, Украина и Германия видят необходимость как можно быстрее завершить войну "достойным миром".

    "Параметры окончания этой войны будут определять условия безопасности для Европы на десятилетия. Война как раз в Европе, и Украина - неотъемлемая часть Европы, мы уже и в переговорах по вступлению в Евросоюз. Поэтому Европа должна быть участником соответствующих процессов.

    Также обсуждались разные потенциальные форматы встреч ради мира на уровне лидеров в ближайшее время: два двусторонних формата, один трехсторонний. Украина не боится встреч и ожидает такого же смелого подхода с российской стороны. Пора завершать войну", - заявил Зеленский.

    Далее он сообщил о проведенном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном. ПО словам Зеленского, он рассказал о своем разговоре с Дональдом Трампом.

    "Работа на уровне советников и лидеров должна быть результативной. Помним, что нужно реальное прекращение огня. Украина готова к этому, и именно из России четкого публичного ответа пока нет. Поэтому в ближайшее время должно показать, какими будут последствия, если Россия и дальше будет затягивать войну и срывать конструктивные усилия", - добавил Зеленский.

    Напомним, также сегодня Владимир Путин ответил на вопрос журналистов о возможной встрече с Зеленским. По его словам, при соблюдении определенных условий встреча может состояться.

    Накануне президент США Дональд Трамп рассказал об итогах переговоров своего спецпосланника Стива Уиткоффа с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.

    До этого Дональд Трамп заявил, что ультиматум в отношении России для прекращения войны в Украине начинается с 29 июля. Также он высказался о Владимире Путине.

    После этого Владимир Путин впервые публично прокомментировал слова Дональда Трампа. Тогда он заявил, что процесс переговоров должен быть спокойным и обстоятельным.

    Владимир Зеленский ответил, что Украина "подтверждает свою готовность к встрече на уровне лидеров в любое время".

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Ситуация в Украине
    Больше по этой теме

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.