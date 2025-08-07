"Пора завершать войну": Зеленский сделал заявление после переговоров с Мерцем и Макроном
Владимир Зеленский рассказал об итогах переговоров с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает NUR.KZ.
Зеленский рассказал, что сегодня говорил с канцлером Германии Фридрихом Мерцом. По его словам, Украина и Германия видят необходимость как можно быстрее завершить войну "достойным миром".
"Параметры окончания этой войны будут определять условия безопасности для Европы на десятилетия. Война как раз в Европе, и Украина - неотъемлемая часть Европы, мы уже и в переговорах по вступлению в Евросоюз. Поэтому Европа должна быть участником соответствующих процессов.
Также обсуждались разные потенциальные форматы встреч ради мира на уровне лидеров в ближайшее время: два двусторонних формата, один трехсторонний. Украина не боится встреч и ожидает такого же смелого подхода с российской стороны. Пора завершать войну", - заявил Зеленский.
Далее он сообщил о проведенном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном. ПО словам Зеленского, он рассказал о своем разговоре с Дональдом Трампом.
"Работа на уровне советников и лидеров должна быть результативной. Помним, что нужно реальное прекращение огня. Украина готова к этому, и именно из России четкого публичного ответа пока нет. Поэтому в ближайшее время должно показать, какими будут последствия, если Россия и дальше будет затягивать войну и срывать конструктивные усилия", - добавил Зеленский.
Напомним, также сегодня Владимир Путин ответил на вопрос журналистов о возможной встрече с Зеленским. По его словам, при соблюдении определенных условий встреча может состояться.
Накануне президент США Дональд Трамп рассказал об итогах переговоров своего спецпосланника Стива Уиткоффа с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.
До этого Дональд Трамп заявил, что ультиматум в отношении России для прекращения войны в Украине начинается с 29 июля. Также он высказался о Владимире Путине.
После этого Владимир Путин впервые публично прокомментировал слова Дональда Трампа. Тогда он заявил, что процесс переговоров должен быть спокойным и обстоятельным.
Владимир Зеленский ответил, что Украина "подтверждает свою готовность к встрече на уровне лидеров в любое время".
