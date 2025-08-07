"Ничего не имею против": Путин высказался о возможной встрече с Зеленским
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналистов о возможной встрече с главой Украины Владимиром Зеленским, передает NUR.KZ со ссылкой на Кремль.
Владимир Путин во время визита в Россию главы ОЭА Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна ответил на вопросы журналистов. Представители СМИ задали Путину вопрос о возможном месте проведения переговоров России и Украины, а также поинтересовались, возможна ли встреча с Владимиром Зеленским.
"У нас много друзей, которые готовы нам помочь организовать мероприятия подобного рода. Один из друзей - это президент Объединенных Арабских Эмиратов. Думаю, что мы решим, но это было бы одним из подходящих, вполне подходящих мест", - сказал Путин.
После этого журналисты снова задали уточняющий вопрос о встрече с Зеленским.
"Как я уже говорил ранее, ничего, в целом, не имеет против, но для этого должны быть созданы определенные условия, а вот до создания таких условий, к сожалению, пока далеко", - ответил Путин.
Напомним, накануне президент США Дональд Трамп рассказал об итогах переговоров своего спецпосланника Стива Уиткоффа с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.
До этого Дональд Трамп заявил, что ультиматум в отношении России для прекращения войны в Украине начинается с 29 июля. Также он высказался о Владимире Путине.
После этого Владимир Путин впервые публично прокомментировал слова Дональда Трампа. Тогда он заявил, что процесс переговоров должен быть спокойным и обстоятельным.
Владимир Зеленский ответил, что Украина "подтверждает свою готовность к встрече на уровне лидеров в любое время".
