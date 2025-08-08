Трамп высказался о встрече с Путиным и Зеленским
Президент США в Белом доме высказался о встрече с главами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.
Как пишет издание, выступая перед журналистами, Трамп отрицательно ответил на вопрос, являются ли условием его встречи с Путиным предварительные контакты Путина и Зеленского.
Трамп считает, что это Путин и Зеленский хотели бы встретиться с ним для урегулирования ситуации.
Он также ответил на вопрос, остается ли в силе ультиматум в отношении России, который истекает в пятницу.
"Это будет зависеть от него [Путина]. Посмотрим, что он скажет. Это будет зависеть от него. Очень разочарован", — заявил президент США.
