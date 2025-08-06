Трамп заявил, что старается вывести США из военного конфликта в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас его цель — вывести страну из военного конфликта в Украине, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Трансляцию выступления Трампа вел телеканал FOX 5 Atlanta, РБК приводит перевод слов американского лидера.

"Это не моя война. Я здесь, чтобы вытащить нас из нее", — сказал Трамп в ходе своей речи в Белом доме.

Ранее в Белом доме уже заявляли, что у Трампа есть все инструменты, чтобы разрешить конфликт на Украине "дипломатическими, финансовыми и другими способами".

Добавим, что еще в середине апреля СМИ писали, что Трамп откажется от попыток организовать мирное соглашение между Россией и Украиной уже в ближайшие дни, если не увидит ясных признаков того, что такая сделка достижима.

"Мы не собираемся заниматься этим месяцами. Поэтому нам нужно очень быстро определить — это вопрос нескольких дней — возможно ли это в ближайшие недели. Если да, мы в деле. Если нет, у нас есть и другие приоритеты", — заявил госсекретарь США Марко Рубио в Париже после встречи с европейскими лидерами.

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При этом сам Трамп тогда отказался назвать дедлайн по переговорам.

"Конкретного количества дней нет, но мы хотим сделать это быстро", – сказал президент США.

Позже глава США вновь отмечал, что конфликт в Украине должен был остаться проблемой Европы, а США не следовало вмешиваться. По словам президента, без прогресса по переговорам США уступят свою роль посредника Европе.

СМИ писали также, что Трамп в частном порядке заявил, что Путин не готов закончить войну с Украиной, так как считает, что побеждает в ней.

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