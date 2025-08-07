jitsu gif
    Трамп рассказал, на что тратит свою зарплату

    Опубликовано:

    Қазақ тілінде оқу
    Дональд Трамп
    Дональд Трамп. Фото: instagram.com/realdonaldTRUMP

    Дональд Трамп назвал себя практически единственным президентом, который "жертвует свою зарплату". Он также рассказал, на какие цели пошли заработанные им деньги, передает NUR.KZ.

    Американский лидер в своей соцсети Truth Social написал, что гордится тем, что является единственным президентом, за исключением первого президента США Джорджа Вашингтона, который жертвует свою зарплату.

    "Моя первая "зарплата" была направлена в Историческую ассоциацию Белого дома на столь необходимую реконструкцию прекрасного "Народного дома", - пояснил он.

    Трамп также рассказал, что в Белом доме происходят масштабные улучшения и благоустройство, "невиданные с момента его основания".

    Отметим, что речь, вероятно, идет и о строительстве нового бального зала в Белом доме, в том числе. На днях в Сети появилось видео, на котором Трамп находился на крыше и рассматривал возможные варианты реконструкции президентской резиденции. Тогда сообщалось, что частные спонсоры профинансируют строительство нового бального зала в Белом доме стоимостью около 200 миллионов долларов.

    А пресс-секретарь американского президента Кэролайн Ливитт заявила, что строительство бального зала планируется начать в сентябре, и что оно будет "завершено задолго до окончания срока полномочий президента Трампа".

    Напомним, недавно Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возможном преемнике, назвал наиболее вероятным вице-президент США Джей Ди Вэнса.

    В июле он назвал себя "президентом мира" после разговора с властями Таиланда и Камбоджи и заявил, что за полгода положил конец множеству войн в мире.

    До этого СМИ выяснили, что президент США планирует провести свой летний отпуск в Шотландии - там у него есть несколько полей для гольфа.

    А еще Белый Дом в социальной сети опубликовал фото американского лидера Дональда Трампа, на котором он изображен в качестве Супермена.

    Дональд Трамп
