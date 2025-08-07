Трамп рассказал, на что тратит свою зарплату
Дональд Трамп назвал себя практически единственным президентом, который "жертвует свою зарплату". Он также рассказал, на какие цели пошли заработанные им деньги, передает NUR.KZ.
Американский лидер в своей соцсети Truth Social написал, что гордится тем, что является единственным президентом, за исключением первого президента США Джорджа Вашингтона, который жертвует свою зарплату.
"Моя первая "зарплата" была направлена в Историческую ассоциацию Белого дома на столь необходимую реконструкцию прекрасного "Народного дома", - пояснил он.
Трамп также рассказал, что в Белом доме происходят масштабные улучшения и благоустройство, "невиданные с момента его основания".
Отметим, что речь, вероятно, идет и о строительстве нового бального зала в Белом доме, в том числе. На днях в Сети появилось видео, на котором Трамп находился на крыше и рассматривал возможные варианты реконструкции президентской резиденции. Тогда сообщалось, что частные спонсоры профинансируют строительство нового бального зала в Белом доме стоимостью около 200 миллионов долларов.
А пресс-секретарь американского президента Кэролайн Ливитт заявила, что строительство бального зала планируется начать в сентябре, и что оно будет "завершено задолго до окончания срока полномочий президента Трампа".
Напомним, недавно Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возможном преемнике, назвал наиболее вероятным вице-президент США Джей Ди Вэнса.
В июле он назвал себя "президентом мира" после разговора с властями Таиланда и Камбоджи и заявил, что за полгода положил конец множеству войн в мире.
До этого СМИ выяснили, что президент США планирует провести свой летний отпуск в Шотландии - там у него есть несколько полей для гольфа.
А еще Белый Дом в социальной сети опубликовал фото американского лидера Дональда Трампа, на котором он изображен в качестве Супермена.
