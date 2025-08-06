Трамп выступит с заявлением из Белого дома

Президент США Дональд Трамп выступит с заявлением по неизвестной теме сегодня, 6 августа, согласно расписанию, опубликованному Белым домом, передает NUR.KZ.

Как сообщается в расписании на эту среду, опубликованном Белым домом, выступление президента США по неизвестной теме состоится сегодня (по времени Астаны в ночь на четверг - прим. ред.).

"16:30 (01:30 по Астане - прим. ред.). Президент сделает заявление из Овального кабинета", - отмечается в графике.

Как отмечают РБК, сам Трамп говорил, что 6 августа примет решение относительно новых антироссийских санкций. В этот день его спецпосланник Стив Уиткофф, уже прибывший в Москву, должен встретиться с руководством России.

Напомним, на прошлой неделе Трамп заявил, что 10-дневный ультиматум в отношении России для прекращения войны в Украине начинается с 29 июля.

"10 дней с сегодняшнего дня. Потом мы введем пошлины. Это очевидно повлияет на Россию, а может и нет", - сказал Трамп.

Кроме того, он сообщил, что Индия будет платить тариф 25% с 1 августа, так как является крупнейшим покупателем энергоносителей у России.

Позже Путин публично прокомментировал слова Дональда Трампа о том, что лидер США разочаровался в президенте России.

А Русская служба Би-би-си опубликовала аналитический материал о том, почему президент США снова угрожает Индии и сможет ли он сократить доходы Кремля.

При этом вчера сообщалось, что Кремль назвал угрозами повышение США тарифов для Индии из-за закупок у России.

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