Кремль назвал угрозами повышение США тарифов для Индии из-за закупок у России

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Индия будет платить тариф 25% - в том числе за закупки у России. В Кремле высказались на этот счет, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как сообщает корреспондент издания, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге для журналистов заявил, что требования США к Индии из-за нефти России - являются фактически угрозами.

"Мы слышим много заявлений, которые фактически являются угрозами. Попытки вынудить страны прекратить торговые отношения с Россией. Мы не считаем такие заявления законными", - сказал Песков.

Издание также сообщает, что на заявление Трампа в Нью-Дели ответили, что "вынуждены" покупать российскую нефть - в том числе из-за действий Запада. Как пишут авторы, Индия отметила, что при этом Евросоюз и США продолжают покупать у России сырье и товары - к примеру, удобрения и металлургическую продукцию.

Напомним, на прошлой неделе Трамп заявил, что 10-дневный ультиматум в отношении России для прекращения войны в Украине начинается с 29 июля.

"10 дней с сегодняшнего дня. Потом мы введем пошлины. Это очевидно повлияет на Россию, а может и нет", - сказал Трамп.

Кроме того, он сообщил, что Индия будет платить тариф 25% с 1 августа, так как является крупнейшим покупателем энергоносителей у России.

Позже Путин публично прокомментировал слова Дональда Трампа о том, что лидер США разочаровался в президенте России.

А Русская служба Би-би-си опубликовала аналитический материал о том, почему президент США снова угрожает Индии и сможет ли он сократить доходы Кремля.

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