Белый дом назвал "инструменты" Трампа для достижения мира на Украине

Замглавы аппарата Белого дома, советник Трампа по внутренней безопасности Стивен Миллер в эфире телеканала Fox News высказался о конфликте в Украине, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

По словам Миллера, президент США располагает всеми инструментами, необходимыми для урегулирования конфликта в Украине.

Он уточнил, что речь идет о дипломатических, финансовых и других инструментах.

"На столе [у Трампа] есть все инструменты, чтобы разрешить [конфликт] дипломатически, финансовыми и другими способами", — сказал он.

Издание напоминает, что урегулирование конфликта в Украине было одним из предвыборных обещаний Трампа. Президент США заявлял о недовольстве обеими сторонами, по его словам, соглашение об урегулировании могло быть заключено как минимум три или четыре раза.

Напомним, на прошлой неделе Трамп заявил, что 10-дневный ультиматум в отношении России для прекращения войны в Украине начинается с 29 июля.

"10 дней с сегодняшнего дня. Потом мы введем пошлины. Это очевидно повлияет на Россию, а может и нет", - сказал Трамп.

Глава США также признался, что не получил никаких ответов от Путина. Саму ситуацию Трамп назвал позором.

Как пояснил американский лидер, "нет причин, чтобы ждать" 50 дней, которые он давал ранее.

Позже Путин впервые публично прокомментировал слова Дональда Трампа о том, что лидер США разочаровался в президенте России. Российский президент заявил, что разочарования возникают "от избыточных ожиданий".

"Для того, чтобы подойти к решению вопроса мирным путем, нужно вести обстоятельные разговоры. И не на публике, а это делать нужно спокойно, в тиши переговорного процесса", - заявил Путин.

На слова Путина отреагировал президент Украины Зеленский.

"Мы слышим заявления из России, и если это сигнал об их серьезной готовности закончить войну достойно и установить действительно длительный мир, а не просто попытку выиграть еще время для войны и отсрочку санкций, то Украина еще раз подтверждает свою готовность к встрече на уровне лидеров в любое время", - заявил украинский лидер.

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