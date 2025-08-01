В Турции начали штрафовать авиапассажиров, встающих с мест раньше времени

В Турции начали штрафовать пассажиров самолетов, встающих с места до полной остановки двигателя - ранее о такой мере предупреждало Генеральное управление гражданской авиации страны.

Турецкая полиция оштрафовала нескольких пассажиров авиакомпании Pegasus за то, что они встали с места раньше времени, передает портал HavaSosyalMedya - перевод приводят "РИА Новости".

Портал опубликовал видеозапись с рейса PC272 София - Стамбул. На кадрах видно, что как минимум три пассажирки стоят в проходе, пока стюардесса на английском языке просит их вернуться на место. При этом звучит объявление на турецком и английском языках с просьбой не вставать с мест до полной остановки двигателей.

"Экипаж пытался усадить пассажиров, но безрезультатно. Тогда экипаж решил применить штраф. На борт были вызваны полицейские, которые оштрафовали пассажиров", - цитируют авторы публикацию турецкого издания.

Как сообщается, в начале мая Генеральное управление гражданской авиации Турции разослало авиакомпаниям циркуляр, согласно которому пассажирам, встающим с места до полной остановки двигателя, грозит штраф и внесение в черный список сразу 25 компаний.

Как рассказали журналистам издания бортпроводники на внутренних рейсах Turkish Airlines, увещевания возымели успех - нескольких пассажиров, нарушавших правила, уже оштрафовали, отмечается в статье.

Напомним о последних случаях со штрафованием авиапассажиров в Казахстане. Так, в июле жительницу Атырау сняли с рейса за нарушение общественного порядка - женщина была пьяна, вела себя агрессивно и выражалась нецензурной бранью.

В апреле мужчина напал на бортпроводника после приземления самолета в Актау: по словам очевидцев, он внезапно вспомнил, что забыл телефон, и попытался вернуться в салон.

В январе мы писали, что в аэропорту Астаны задержали буйного пассажира рейса "Астана - Усть-Каменогорск": мужчина ударил бортпроводника и выкрикивал слово "бомба". Позднее, по совокупности уголовных правонарушений, он был осужден к 3 годам лишения свободы.

Также в январе полиция возбудила уголовное дело после того, как авиакомпания FlyArystan обвинила пассажирку в нападении на сотрудника.

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