Вела себя агрессивно и материлась: пьяную женщину сняли с рейса Астана – Атырау
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Жительницу Атырау сняли с рейса за нарушение общественного порядка - женщина была пьяна, вела себя агрессивно и выражалась нецензурной бранью, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП на транспорте.
По информации ведомства, сотрудниками линейного отдела полиции в аэропорту Астаны с авиарейса, который должен был вылететь в Атырау, по акту командира воздушного судна была снята 31-летняя жительница Атырау.
В ходе проверки установлено, что во время посадки на рейс женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, не выполняла требования сотрудников авиакомпании и вела себя агрессивно.
Когда прибыли стражи порядка, гражданка отказалась следовать в комнату полиции, кроме того выражалась нецензурной бранью и продолжала нарушать общественный порядок.
"В отношении нарушительницы составлены административные протоколы сразу по 4 статьям КоАП РК, а именно по фактам неповиновения законному требованию представителей власти, совершения мелкого хулиганства, невыполнения требований бортпроводников, а также появления в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения", - сообщили в ДП.
Материалы по делу направлены в суд.
Отметим, в Казахстане нецензурная брань в общественных местах может оказаться мелким хулиганством (статья 434 Административного кодекса РК, или КоАП).
Нарушителям грозит штраф в размере 20 МРП, либо административный арест на срок от 5 до 15 суток. Повторное нарушение в течение 12 месяцев после первого наказания грозит арестом на срок от 15 до 30 суток.
Напомним также, в январе гражданина КНР оштрафовали и сняли с рейса за плевок в зале ожидания местных вылетов аэропорта Алматы. Правонарушитель привлечен к ответственности за загрязнение мест общего пользования и оштрафован на 5 МРП.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2266215-vela-sebya-agressivno-i-materilas-pyanuyu-zhenshchinu-snyali-s-reysa-astana-atyrau/
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