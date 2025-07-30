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    Трамп разрешил украинским беженцам остаться в США до завершения войны

    Опубликовано:

    Дональд Трамп
    Дональд Трамп. Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

    Президент США Дональд Трамп заявил, что разрешит украинским беженцам остаться в стране до окончания конфликта, несмотря на ужесточение миграционной политики.

    Видеоролик с ответом Трампа опубликовал корреспондент Foreign Press Алекс Рауфоглу в соцсети X.

    Трамп ответил утвердительно на вопрос, можно ли украинским беженцам пока оставаться в Штатах.

    "Мы сделаем это. У нас много людей, которые приехали из Украины, и мы работаем с ними", - заверил Трамп.

    При этом в январе сообщалось, что Министерство внутренней безопасности США приостановило ряд программ, которые позволяли иммигрантам временно обосноваться в США, включая ключевую инициативу, предоставляющую въезд для украинцев.

    "Масштаб программ, упомянутых в приостановке, огромен. Решение заблокирует въезд иммигрантов, бежавших из самых нестабильных мест в мире. Помимо Украины, которая пострадала от многолетней войны, программы предлагали путь иммигрантам из Кубы, Гаити и Венесуэлы", - писали американские СМИ.

    Отмечалось, что таким образом администрация Трампа планирует остановить поток мигрантов в страну.

    Представитель Службы гражданства и иммиграции США подтвердил эту информацию.

    "В число затронутых программ также входит Uniting for Ukraine, инициатива эпохи Байдена, которая позволяла украинским иммигрантам временно въезжать в США при наличии у них финансовых спонсоров. По данным правительства, по состоянию на сентябрь 2023 года в рамках этой программы въехало более 150 тыс. украинцев", - писала газета NYT.

    Напомним, 21 января в своей инаугурационной речи Дональд Трамп заявил, что объявит чрезвычайное положение на границе США и Мексики и использует армию для сдерживания нелегальной миграции.

    Русская служба ВВС сообщала, что Минюст США проинструктировал федеральных прокуроров открывать уголовные дела на должностных лиц тех городов и штатов, которые отказываются содействовать усилиям новой администрации Дональда Трампа по борьбе с нелегальными иммигрантами.

    В конце января иммиграционная и таможенная полиция США опубликовала список стран, граждане которых нелегально находятся на территории США и подлежат депортации. В нем оказалось больше 300 казахстанцев.

    В казахстанском МИДе объясняли, как новая миграционная политика США может отразиться на казахстанцах, которые находятся в этой стране.

    А представители посольства обратились к казахстанцам, находящимся на территории Штатов.

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