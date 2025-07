Трамп разрешил украинским беженцам остаться в США до завершения войны

Президент США Дональд Трамп заявил, что разрешит украинским беженцам остаться в стране до окончания конфликта, несмотря на ужесточение миграционной политики.

Видеоролик с ответом Трампа опубликовал корреспондент Foreign Press Алекс Рауфоглу в соцсети X.

Трамп ответил утвердительно на вопрос, можно ли украинским беженцам пока оставаться в Штатах.

"Мы сделаем это. У нас много людей, которые приехали из Украины, и мы работаем с ними", - заверил Трамп.

BREAKING!!! Trump States Ukrainians Who Fled War Can Remain in U.S. Until Conflict Ends



“We have a lot of people who came in from Ukraine, and we're working with them"



pic.twitter.com/Mvu3I2QeJv