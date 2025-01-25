NYT: США временно приостановят въезд иммигрантов, в том числе украинцев

В США приостановит въезд иммигрантов, в том числе украинцев, в рамках программ, разрешавших им временно проживать в стране, передает NUR.KZ со ссылкой на The New York Times.

Издание получило в свое распоряжение директиву, отправленную в электронном письме должностным лицом Службы гражданства и иммиграции США. В ней указано, что сотрудники Министерства внутренней безопасности распорядились о приостановке ряда программ, которые позволяли иммигрантам временно обосноваться в США, включая ключевую инициативу, предоставляющую въезд для украинцев.

"Масштаб программ, упомянутых в приостановке, огромен. Решение заблокирует въезд иммигрантов, бежавших из самых нестабильных мест в мире. Помимо Украины, которая пострадала от многолетней войны, программы предлагали путь иммигрантам из Кубы, Гаити и Венесуэлы", - сказано в публикации.

Решение также указывает на то, что администрация Дональда Трампа планирует провести реформы в отношении широкого спектра программ, которые разрешали людям временный въезд. Представитель Службы гражданства и иммиграции США подтвердил существование указания, выпущенного на этой неделе, но не дал дальнейших комментариев.

"В число затронутых программ также входит Uniting for Ukraine, инициатива эпохи Байдена, которая позволяла украинским иммигрантам временно въезжать в США при наличии у них финансовых спонсоров. По данным правительства, по состоянию на сентябрь 2023 года в рамках этой программы въехало более 150 тыс. украинцев", - пишет издание.

Также директива приостанавливает принятие решений по заявкам на программу, которая позволяла определенным семьям воссоединиться в США. Кроме того, приостановлена еще одна инициатива для несовершеннолетних граждан Центральной Америки, у которых есть члены семьи в США.

Несколько дней назад Русская служба Би-би-си сообщала, что Трамп хочет покончить с "вторжением" мигрантов.

Отметим, за последние месяцы Дональд Трамп неоднократно поднимал тему изменения внешней политики США в отношении некоторых стран. В ноябре 2024 года он заявлял, что рассматривает возможность ввести чрезвычайное положение и использовать военных для борьбы с миграцией. Он обещал, что "спасет каждый город и поселок", в котором есть мигранты, нарушающие закон, и говорил, что их "вышвырнут" из США "как можно быстрее".

В новой администрации США за депортацию нелегальных мигрантов отвечает "царь границы" Том Хоман - бывший глава иммиграционно-таможенной службы при Трампе.

Также в ноябре 2024 года Трамп заявил, что в первый же день своего президентства введет новые тарифы для товаров из Китая, Мексики и Канады, чтобы заставить их пресечь нелегальную иммиграцию и контрабанду наркотиков в США.

Кроме того, в декабре Трамп сообщил о намерении депортировать около миллиона человек из США, велись переговоры с Мексикой и Сальвадором.