"Будут настаивать": Зеленский рассказал, чего будет добиваться украинская делегация на переговорах с Россией
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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в своем Telegram-канале, о чем будут говорить члены украинской делегации в Стамбуле на переговорах с представителями России, передает NUR.KZ.
Украинский лидер рассказал о последствиях атаки на Сумскую область - по его словам, весь день бригады ведут восстановительные работы.
"Российские дроны попали в энергетическую инфраструктуру. Из-за повреждения объектов более 220 тыс. абонентов на Сумщине остались без электричества. Это сотни тысяч украинских семей", - написал Зеленский.
Он отметил, что в ходе переговоров делегация Украины будет настаивать на прекращении огня, особенно по гражданской инфраструктуре.
"Украинцы всегда восстанавливают разрушенное. И представители Украины на переговорах сегодня в Турции снова будут настаивать на необходимости немедленного и полного прекращения огня, в частности вот таких ударов по гражданской инфраструктуре", - заявил Влалимир Зеленский.
Отметим, ранее Украина и Россия обещали провести новый раунд переговоров в Стамбуле. Он должен состояться сегодня, 23 июля, вечером. Ранее сообщалось, как изменится украинская делегация в связи с перестановками в правительстве и других государственных органах.
Также стоит отметить, что в столице Украины прошли акции протеста после того, как президент страны Владимир Зеленский подписал закон об ограничении полномочий антикоррупционных органов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2268231-budut-nastaivat-zelenskiy-rasskazal-chego-budet-dobivatsya-ukrainskaya-delegaciya-na-peregovorah-s-rossiey/
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