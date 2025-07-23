"Будут настаивать": Зеленский рассказал, чего будет добиваться украинская делегация на переговорах с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в своем Telegram-канале, о чем будут говорить члены украинской делегации в Стамбуле на переговорах с представителями России, передает NUR.KZ.

Украинский лидер рассказал о последствиях атаки на Сумскую область - по его словам, весь день бригады ведут восстановительные работы.

"Российские дроны попали в энергетическую инфраструктуру. Из-за повреждения объектов более 220 тыс. абонентов на Сумщине остались без электричества. Это сотни тысяч украинских семей", - написал Зеленский.

Он отметил, что в ходе переговоров делегация Украины будет настаивать на прекращении огня, особенно по гражданской инфраструктуре.

"Украинцы всегда восстанавливают разрушенное. И представители Украины на переговорах сегодня в Турции снова будут настаивать на необходимости немедленного и полного прекращения огня, в частности вот таких ударов по гражданской инфраструктуре", - заявил Влалимир Зеленский.

Отметим, ранее Украина и Россия обещали провести новый раунд переговоров в Стамбуле. Он должен состояться сегодня, 23 июля, вечером. Ранее сообщалось, как изменится украинская делегация в связи с перестановками в правительстве и других государственных органах.

Также стоит отметить, что в столице Украины прошли акции протеста после того, как президент страны Владимир Зеленский подписал закон об ограничении полномочий антикоррупционных органов.

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