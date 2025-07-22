Украина и Россия обещали на этой неделе провести новый раунд переговоров в Стамбуле. Что об этом известно

Представители России и Украины заявили, что на этой неделе в Стамбуле состоится новый раунд переговоров Москвы и Киева. Однако эксперты не ждут, что во время встречи будут достигнуты какие-либо важные договоренности о прекращении военных действий. Рассказываем, что известно о переговорах Москвы и Киева, и о том, какие цели делегации будут на них преследовать.

О том, что очередная встреча в Стамбуле должна состояться на этой неделе, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. В понедельник вечером он заявил, что она назначена на среду.

«Сегодня я обсуждал с Рустемом Умеровым подготовку обмена и еще одной встречи в Турции с российской стороной. Умеров сообщил, что встреча запланирована на среду. Более подробная информация будет завтра», — было сказано на сайте президента.

Вместе с тем, российские источники говорят, что переговоры могут состояться 24 июля. Неназванный собеседник агентства ТАСС в Кремле сообщил, что третий раунд переговоров между Россией и Украиной состоится в четверг: «Встреча запланирована на 24 июля, прилет делегаций в Стамбул возможен 23-го».

Впрочем, источник ТАСС в Турции заявил, что «очередной раунд прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле запланирован на 23 июля во дворце Чираган», но «время начала встречи не уточняется».

Кто возглавит делегации

Во вторник Зеленский сообщил в своем телеграм-канале, что поручил сформировать делегацию для переговоров. Президент заявил, что её возглавит бывший министр обороны, а ныне секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Рустем Умеров. В состав делегации войдут представители украинской разведки, МИД Украины и Офиса президента.

«Украина готова работать максимально продуктивно ради освобождения наших людей из плена и возвращения похищенных детей, а также прекращения убийств и ради подготовки встречи лидеров для реального завершения этой войны. Наша позиция максимально прозрачна. Украина никогда не хотела этой войны, и именно Россия должна завершить войну, которую сама же и начала», — написал украинский президент.

Умеров был главой украинской делегации и во время предыдущих двух раундов переговоров в Стамбуле. Тогда он занимал должность министра обороны, однако после смены премьер-министра Украины и части правительства был назначен секретарем СНБО.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков во вторник выразил надежду, что переговоры «будут на этой неделе».

По данным ТАСС, российскую делегацию вновь возглавит помощник президента Владимир Мединский (он также был ее руководителем во время предыдущих раундов). В делегацию войдут замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Противоположные меморандумы и обмены: о чем пойдет речь

Единственными конкретными результатами предыдущих встреч между Украиной и Россией, которые состоялись в Стамбуле 16 мая и 2 июня, стали договоренности об обмене пленными и телами погибших.

Кроме того, стороны обменялись меморандумами, в которых они изложили свои условия прекращения боевых действий. Как в Киеве, так и в Москве, признавали, что содержание этих документов прямо противоположно.

При этом Зеленский настаивает, что реального прогресса по вопросу окончания войны можно добиться только на личной встрече президентов России, Украины (а возможно, и США).

«Обмен пленными. Возвращение детей. Прекращение убийств. И нам нужна встреча на уровне лидеров, чтобы действительно обеспечить мир — действительно долгий. Украина готова к такой встрече», — писал Зеленский.

Неназванный высокопоставленный украинский чиновник сообщил AFP, что переговоры в Стамбуле, вероятно, сфокусируются на дальнейшем обмене пленными и возможной встрече Зеленского и Путина.

Москва, однако, скептически оценивает вероятность достижения каких-либо конкретных результатов в ближайшее время.

Комментируя перспективы прорыва, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам в понедельник, что позиции сторон «диаметрально противоположны» и «впереди еще много дипломатической работы».

Во вторник Песков сказал по этому поводу: «Сначала предстоит много поработать перед тем, как уже в предметном плане говорить о возможности каких-то встреч на высоком и высшем уровне».

«Рассчитывать на какие-то прорывы из разряда чудес — повода для этого нет никакого. Вряд ли это возможно в нынешней ситуации. Мы намерены добиваться наших интересов, намерены обеспечить наши интересы и выполнить задачи, которые мы ставили с самого начала», — сказал Песков.

Зеленский предложил новые переговоры в выходные, через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил России «суровыми» санкциями и новой военной помощью Украине, если перемирие между Москвой и Киевом не будет достигнуто в течение 50 дней.

Но, как пишут западные издания, Путина, похоже, не слишком беспокоит ужесточение риторики Трампа по отношению к России.

«Москва разочарована и расстроена тем, что с Трампом не сложилось, — цитирует Guardian бывшего высокопоставленного российского чиновника. — Но какими бы ни были ожидания Путина в отношении хороших отношений с Трампом, они всегда были второстепенными по сравнению с его максималистскими целями в Украине. Для Путина вторжение в Украину — вопрос существования».

«В Москве были надежды и ожидания на установление прочных отношений с Трампом, — считает независимый российский политический аналитик Татьяна Становая (включена в российский реестр «иноагентов»). — Но в целом в России всегда ожидали ужесточения санкций США и постоянных поставок оружия Украине».

Анализ: театр одного зрителя и небольшие ожидания

Елизавета Фохт, корреспондент Би-би-си:

Между вторым и готовящимся третьим раундами переговоров в Стамбуле прошло полтора месяца. За эти несколько недель в отношениях России и Украины и на поле боя изменилось немногое, зато многое поменялось в окружающем войну контексте.

Президент США Дональд Трамп раздражен Кремлем куда больше, чем в начале июня: он поставил Владимиру Путину пятидесятидневный ультиматум-дедлайн и пообещал военную поддержку (пусть и с посредничеством Европы). Европейские союзники Киева воодушевлены потеплением в отношениях с Белым домом и успешным саммитом НАТО.

Представить, что новая встреча в Стамбуле приведет к прорыву на пути хотя бы к прекращению огня, очень сложно. На предыдущих переговорах Москва и Киев обменялись меморандумами с предложениями, как остановить войну. Привести эти документы к общему знаменателю, кажется, невозможно.

Украина настаивает на немедленной остановке огня и начале переговоров, Россия — на фактической капитуляции Украины, и вряд ли новая встреча изменит эти позиции.

Зачем в этих условиях делегациям опять ехать в Стамбул? Главным образом ради одного зрителя — Дональда Трампа. Украина надеется сохранить расположение президента США — для этого Киев должен демонстрировать, что не отказывается от общения с Москвой. Кремль стремится успокоить Трампа и показать, что Москва вовсе не пытается торпедировать дипломатические усилия Вашингтона.

Единственным реальным результатом первых двух раундов переговоров стали гуманитарные подвижки — масштабные обмены военнопленными и телами убитых военных. Новые успехи на этом направлении — основной исход, на который можно надеяться по итогам этих переговоров.

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