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    Возможную встречу с Путиным прокомментировал Зеленский

    Опубликовано:

    Владимир Зеленский
    Владимир Зеленский. Фото: Viktor Kovalchuk/Global Images Ukraine via Getty Images

    Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что появились сдвиги в вопросе его возможной встречи с президентом России Владимиром Путиным, передает NUR.KZ со ссылкой на УНИАН.

    Издание сообщает, что 24 июля во время общения с прессой Зеленский заявил, что впервые за долгое время наблюдает сигналы по этому поводу с российской стороны. По его словам, обсуждение окончания войны должно начинаться именно со встречи лидеров.

    "Мы поднимаем этот вопрос публично всегда. И они сейчас в разговоре с нами начали об этом говорить. Это уже движение в направлении к какому-то формату встречи", - пояснил Зеленский.

    При этом президент Украины заметил, что, по его мнению, важных результатов удалось достичь "некоторыми шагами на территории России".

    "Много вещей, кроме переговорных процессов, диалога, дипломатии, много вещей еще произошло на их территории", - отметил он.

    Напомним, Украина и Россия договорились провести новый раунд переговоров в Стамбуле 23 июля. Ранее сообщалось, как изменится украинская делегация в связи с перестановками в правительстве и других государственных органах.

    Перед встречей представителей двух стран президент Украины Владимир Зеленский рассказал, о чем будут говорить члены украинской делегации в Стамбуле на переговорах с представителями России.

    После завершения третьего раунда переговоров между представителями России и Украины лидеры делегаций вышли к прессе и сообщили об итогах.

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