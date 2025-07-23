В Стамбуле начался третий раунд переговоров между Украиной и Россией. Прорывов никто не ждет

В Стамбуле в среду вечером начался третий раунд переговоров между делегациями Украины и России по вопросу прекращения войны. Киев по-прежнему намерен добиваться перемирия и личной встречи президентов, но каких-либо прорывов от этого раунда, как и от предыдущих, политики и комментаторы не ждут.

Российские агентства сообщают, что вначале главы делегаций, Рустем Умеров и Владимир Мединский, проводят встречу один на один.

Первый раунд переговоров в Стамбуле прошел в середине мая, второй — в начале июня.

В первом раунде Украина и Россия договорились обменяться пленными по формуле «1000 на 1000». На второй встрече — обменялись меморандумами об условиях прекращения военных действий и решили обменяться телами погибших.

На третьей встрече планируется обсудить эти меморандумы, которые стороны называли противоположными по содержанию.

Президент Украины Владимир Зеленский перед началом третьего раунда переговоров сказал, что украинская делегация снова будет добиваться прекращения огня.

«Представители Украины на переговорах сегодня в Турции снова будут настаивать на необходимости немедленного и полного прекращения огня — в частности, вот таких ударов по гражданской инфраструктуре», — сказал Зеленский в видеообращении, перед этим рассказав о последствиях очередного массированного налета российских дронов в Сумской области.

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Кроме того, несколько украинских изданий написали, сославшись на анонимные источники, близкие к власти, что для Украины главной или одной из главных тем переговоров будет организация возможной встречи президентов Зеленского и Путина.

Как сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, перед началом переговоров он вместе с главой украинской делегации Рустемом Умеровым встречался с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Анкаре. На этой встрече украинские чиновники говорили, что для «перехода к реальным переговорам о завершении войны» нужно организовать встречу лидеров государств: Зеленского, Дональда Трампа, Эрдогана и Путина.

Москва не заинтересована в мире?

Многие комментаторы из Украины и других стран в последние два месяца высказывали предположения и даже уверенность, что Россия, которой кажется, что она постепенно «продавливает» Украину на фронтах, не заинтересована в реальных переговорах о перемирии и затем — о полном окончании войны.

По их мнению, Москва старается тянуть время и лишь изображать готовность к мирным переговорам, чтобы не оттолкнуть президента США Дональда Трампа, много раз на непонятных основаниях заявлявшего, что Путин, по его, Трампа, мнению, хочет мира.

Дональд Трамп, впрочем, в последние недели несколько раз заявил, что очень недоволен Путиным и что тот «хочет только убивать».

О том, что от очередной встречи делегаций в Стамбуле не стоит ждать прорывов, прямо сказали и и в Кремле.

«Тема украинского урегулирования настолько сложна, что достижение договоренностей об обменах или возвращение тел погибших — это уже результативность», — сказал журналистам во вторник пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Российские требования, изложенные в меморандуме, который планируется обсудить на этой встрече, заведомо неприемлемы для Украины.

Россия по-прежнему требует вывода украинских войск с территорий, которые она даже еще не захватила, но объявила своими — без каких-либо законных оснований.

Москва также настаивает на международном признании захваченных ею земель российскими, на ограничении численности и вооружений украинской армии и закреплении «внеблокового статуса» Украины, то есть запрета на прием в НАТО.

Кто в составе делегаций

По мнению Украины и ее союзников, в пользу того, что Россия не относится к этим переговорам серьезно, говорит назначение главой делегации помощника президента Путина, популяризатора мифов об истории России Владимира Мединского.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте по меньшей мере трижды в июне и июле говорил, что вместо серьезных фигур Россия прислала на переговоры «какого-то историка, который рассказывал историю России с XII века».

«Чтобы закончить эту войну, нужно, чтобы за столом переговоров сидел Путин, а не этот историк, который дважды явился в Стамбул и снова начал нам рассказывать про историю России и Украины с XII века. Я не понял, что это было», — сказал Рютте в начале июня.

В середине июля, на встрече в Вашингтоне с Дональдом Трампом, он повторил эти слова, подчеркнув, что Украина по настоянию союзников включила в свою делегацию должностных лиц высокого уровня.

Украинскую делегацию возглавляет Рустем Умеров, который недавно с поста министра обороны переместился на должность главы Совета национальной безопасности и обороны.

Кроме Умерова, в состав делегации входят представители МИД, СБУ, Генштаба ВСУ, военной разведки и аппарата президента на уровне заместителей и советников глав этих ведомств.

Андрей Ермак, который вместе с Умеровым встречался в Анкаре с Эрдоганом, в состав делегации не входит.

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