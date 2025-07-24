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    Трамп хочет оставить за собой право введения санкций против России

    Опубликовано:

    Дональд Трамп
    Дональд Трамп. Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

    Президент США Дональд Трамп настаивает на личном участии в принятии всех ключевых решений по санкционной политике - об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге.

    "Послушайте, президент поддерживает очень тесную связь по этому вопросу со своими друзьями в Сенате, в частности с сенатором Линдси Грэмом", - ответила она на вопрос журналистов.

    Тем не менее, по ее словам, Трамп оставляет за собой исключительное право принятия решений.

    "Но президент всегда утверждал, что он является главнокомандующим и президентом не просто так. И он был глубоко вовлечен в этот конфликт с самого начала, поэтому любые решения, касающиеся санкций, президент хочет оставить за собой", - добавила пресс-секретарь Белого дома.

    Отметим, ранее Трамп пригрозил России "жесткими пошлинами" и дал 50 дней на урегулирование ситуации в Украине.

    Позже сенатор США Линдси Грэм заявил, что России следует серьезно отнестись к угрозам Трампа.

    "Если Путин и другие задаются вопросом, что произойдет на 51-й день, я бы посоветовал им позвонить аятолле (Али Хаменеи - прим. ред.). Если бы я был страной, покупающей дешевую российскую нефть и поддерживающей Путина, я бы воспринял слова президента Трампа всерьез", – заявил Грэм.

    А генсек НАТО Марк Рютте заявил, что из-за России могут пострадать Индия, Бразилия и Китай. Он призвал лидеров этих стран поговорить с Путиным.

    Между тем Русская служба ВВС ранее подробно рассказывала, какими могут быть "последние 50 дней войны".

    После в Белом доме напомнили, какие последствия ждут Россию, если в течение 50 дней не будет заключено соглашение о перемирии с Украиной.

    А недавно газета The Wall Street Journal опубликовала статью экс-советника президента США Джона Болтона, в которой он заявил, что Трамп "умоет руки", если его ультиматум России не сработает.

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