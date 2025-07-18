Ультиматум Трампа России: в Белом доме рассказали о последствиях отказа от перемирия
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В Белом доме напомнили, какие последствия ждут Россию, если в течение 50 дней не будет заключено соглашение о перемирии с Украиной, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.
Позицию США, озвученную ранее Трампом, повторила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
"Как четко обозначил президент, если в течение этого срока не будет соглашения о прекращении огня или мирного соглашения, если Россия откажется законно согласиться на прекращение огня, тогда они столкнутся с очень высокими тарифами, а также с вторичными санкциями.
Таким образом, страны, которые закупают нефть у России, также будут подвергнуты санкциям, и, конечно, это нанесет серьезный ущерб российской экономике", — сказала она.
Ливитт подчеркнула желание Трампа, чтобы конфликт был урегулирован дипломатическим путем.
Напомним, на этой неделе Трамп пригрозил России "жесткими пошлинами" и дал 50 дней на урегулирование ситуации в Украине.
"Я очень недоволен Россией. Мы планируем ввести жесткие пошлины, если не достигнем соглашения в течение 50 дней. Я надеюсь, что нам не придется этого делать. Но пока все, что я слышу - это всего лишь разговоры, разговоры, разговоры", - заявил американский лидер.
Позже сенатор США Линдси Грэм заявил, что России следует серьезно отнестись к угрозам Трампа.
"Если Путин и другие задаются вопросом, что произойдет на 51-й день, я бы посоветовал им позвонить аятолле (Али Хаменеи - прим. ред.). Если бы я был страной, покупающей дешевую российскую нефть и поддерживающей Путина, я бы воспринял слова президента Трампа всерьез", – заявил Грэм.
А генсек НАТО Марк Рютте заявил, что из-за России могут пострадать Индия, Бразилия и Китай. Он призвал лидеров этих стран поговорить с Путиным.
Между тем Русская служба ВВС ранее подробно рассказывала, какими могут быть "последние 50 дней войны".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2266296-ultimatum-trampa-rossii-v-belom-dome-rasskazali-o-posledstviyah-otkaza-ot-peremiriya/
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