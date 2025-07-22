WSJ: Трамп "умоет руки", если его ультиматум России не сработает
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Газета The Wall Street Journal опубликовала статью экс-советника президента США Джона Болтона, в которой он заявил, что Трамп "умоет руки", если его ультиматум России не сработает, передает NUR.KZ.
Болтон считает, что глава США заинтересован в том, чтобы выйти из украинского кризиса, как в дипломатическом, так и в военном плане.
"Его решение о поставках оружия Киеву лишь подчеркивает более серьезную обеспокоенность низкими оборонными расходами Америки и ее экономической готовностью наращивать военное производство", - написал экс-советник Трампа.
По его словам, "оптимисты", считающие, что Трамп намерен и дальше помогать Украине, ссылаются на три момента:
- его решение разрешить Украине запуск Patriot;
- 50-дневный срок, установленный для России для принятия режима прекращения огня;
- угроза введения пошлин и дополнительных санкций против России в случае, если перемирие не будет достигнуто.
"Однако эти моменты не обязательно свидетельствуют о новой поддержке Украины со стороны Трампа. Напротив, они подчеркивают недовольство Трампа тем, что он продолжает оставаться втянутым в украинско-российский конфликт — войну, которую он считает войной Европы", - заявил Болтон.
Он пояснил, что ракеты Patriot Украине поставляют не США - за них платят страны НАТО, на чем Трамп ранее акцентировал внимание.
Говоря об ультиматуме Трампа России, Болтон заявил, что Кремль рассматривает 50-дневный ультиматум как "лицензию на продолжение беспрерывных атак на Украину до 49-го дня".
"Путин не только не сдается под давлением, но и продолжает пытаться манипулировать Трампом, предлагая содействие в заключении американо-иранской ядерной сделки, которая остается приоритетом Белого дома", - пишет автор статьи.
Угрозы Вашингтона Болтон назвал бессмысленными, а введение пошлин - бесполезным, поскольку доля российского экспорта в США не так велика.
"Трамп строит собственный путь отхода от Украины. Он удовлетворил немедленные просьбы о помощи со стороны защитников Украины, оказавшихся в затруднительном положении, но избежал долгосрочных обязательств. (...)
К концу этого 50-дневного срока Трамп сможет найти оправдания для бездействия против России и "умоет руки". Он знает, что не смог даже приблизительно выполнить свое предвыборное обещание добиться прекращения огня в течение 24 часов, и не намерен далее акцентировать внимание на этом провале", - заключил Болтон.
Уточняется, что Болтон занимал пост советника Белого дома по национальной безопасности в 2018–2019 годах и постоянного представителя США в ООН в 2005–2006 годах.
Напомним, на прошлой неделе Трамп пригрозил России "жесткими пошлинами" и дал 50 дней на урегулирование ситуации в Украине.
"Я очень недоволен Россией. Мы планируем ввести жесткие пошлины, если не достигнем соглашения в течение 50 дней. Я надеюсь, что нам не придется этого делать. Но пока все, что я слышу - это всего лишь разговоры, разговоры, разговоры", - заявил американский лидер.
Позже сенатор США Линдси Грэм заявил, что России следует серьезно отнестись к угрозам Трампа.
"Если Путин и другие задаются вопросом, что произойдет на 51-й день, я бы посоветовал им позвонить аятолле (Али Хаменеи - прим. ред.). Если бы я был страной, покупающей дешевую российскую нефть и поддерживающей Путина, я бы воспринял слова президента Трампа всерьез", – заявил Грэм.
А генсек НАТО Марк Рютте заявил, что из-за России могут пострадать Индия, Бразилия и Китай. Он призвал лидеров этих стран поговорить с Путиным.
Между тем Русская служба ВВС ранее подробно рассказывала, какими могут быть "последние 50 дней войны".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2267469-wsj-tramp-umoet-ruki-esli-ego-ultimatum-rossii-ne-srabotaet/
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