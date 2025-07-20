Паром с 280 пассажирами на борту загорелся у берегов Индонезии: есть погибшие (видео)
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По меньшей мере три человека погибли и около 150 были спасены в результате пожара на пассажирском судне в водах провинции Северный Сулавеси в Индонезии, передает NUR.KZ со ссылкой на Синьхуа.
Информацию изданию о случившемся подтвердил высокопоставленный сотрудник провинциального поисково-спасательного управления региона Вери Ариянто.
"Три человека погибли, почти 150 были благополучно спасены. Их спасли объединенная спасательная группа и местные рыбацкие лодки", - сообщил он агентству.
Поисково-спасательная операция продолжается.
Сообщается, что судно KM Barcelona 5 загорелось во время плавания в водах у берегов Манадо, столицы провинции, около 13:00 по местному времени. Об этом агентству сообщил Дани Репи, руководитель группы быстрого реагирования Агентства провинции по управлению в чрезвычайных ситуациях и смягчению их последствий.
По его словам, на борту находилось около 280 человек.
Сегодня сообщалось, что 34 человека погибли и еще несколько числятся пропавшими без вести после того, как во Вьетнаме в штормовую погоду перевернулась туристическая яхта.
А в апреле этого года катер с туристами из России и Казахстана взорвался и загорелся около острова Майтон, который находится на юге Таиланда. Позже в МИД РК сообщили, что на борту находились четверо казахстанцев, они не пострадали. У двоих граждан сгорели документы.
В ноябре 2024 года яхта, на борту которой находились свыше 30 туристов и 14 членов экипажа, потерпела крушение в Красном море у берегов города Марса-эль-Алам.
В августе прошлого года парусная яхта Bayesian попала в неожиданно сильный шторм и затонула недалеко от столицы Сицилии Палермо.
А в июле 2023 года яхта загорелась во дворе частного дома в Алматы - инцидент произошел в микрорайоне Горный гигант.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2266992-parom-s-280-passazhirami-na-bortu-zagorelsya-u-beregov-indonezii-est-pogibshie-video/
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