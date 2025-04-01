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Взрыв катера с туристами из Казахстана в Таиланде: в МИД рассказали о случившемся

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Катер загорелся в Таиланде
Катер. Фото: x.com/svsnewsagency

Сегодня катер с туристами из России и Казахстана взорвался и загорелся около острова Майтон в Таиланде, в МИД рассказали о произошедшем, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"На борту катера было четверо граждан Казахстана, с ними все в порядке, они продолжают свой отдых в Таиланде. У двоих из них сгорели паспорта, консул оформит им завтра временные документы, по которым они смогут вернуться в Казахстан", - заявили в ведомстве.

Ранее появилась информация о том, что катер с туристами из России и Казахстана взорвался и загорелся около острова Майтон, который находится на юге Таиланда. Сообщалось о том, 31 человек отдыхали на этом катере, однако в момент ЧП все они, кроме одного россиянина, находились в воде. Пострадал именно этот турист - он получил ожоги.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2232234-vzryv-katera-s-turistami-iz-kazahstana-v-tailande-v-mid-rasskazali-o-sluchivshemsya/