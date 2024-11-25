Яхта с туристами из разных стран затонула в Египте

Яхта, на борту которой находились свыше 30 туристов и 14 членов экипажа, потерпела крушение в Красном море у берегов города Марса-эль-Алам. Точное число спасенных пока неизвестно.

Как сообщает РИА Новости, яхта с более чем 30 туристами затонула сегодня утром в Красном море около побережья египетского Марса-Алама.

Отмечается, что в 05:30 утра по местному времени (08:30 по Астане) поступило сообщение о затоплении туристической яхты Sea Story. Сообщается, что на судне находился 31 турист из разных стран и 14 членов экипажа.

Часть выживших, по данным издания, была найдена.

Как пишет ТАСС, власти египетской провинции Красное Море, в юрисдикции которой произошел инцидент, пристально следят за ситуацией и руководят спасательной операцией. Информация о гражданстве туристов не приводится.

Судно вышло в море 24 ноября и должно было причалить к Хургаде 29 ноября.

Редакция NUR.KZ запросила информацию у Министерства иностранных дел Казахстана касательно того, были ли на борту яхты граждане нашей страны.

Напомним, летом прошлого года трое туристов пропали без вести после пожара на яхте в Египте. Сообщалось, что произошел пожар на туристическом катере, на борту которого находились 15 пассажиров из Великобритании и десять членов экипажа, а также два гида. Спасены 12 туристов, экипаж и гиды.

В августе, по сообщениям итальянской береговой охраны, парусная яхта Bayesian попала в неожиданно сильный шторм и затонула недалеко от столицы Сицилии Палермо рано утром в понедельник.

После стал известно, что британский технологический магнат Майк Линч пропал без вести после крушения яхты Bayesian у берегов Сицилии, также на борту находилась его 18-летняя дочь.

Несколько дней спасатели проводили спасательную операцию у берегов Сицилии. Позже стало известно, что тела британского миллиардера и его дочери нашли внутри затонувшей в Италии яхты.