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Яхта загорелась во дворе частного дома в Алматы (фото)

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Пожарные тушат яхту
Пожарные тушат яхту. Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

На территории частного дома в микрорайоне Горный гигант в Алматы загорелась яхта. Пожарным удалось потушить огонь за полчаса, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

Сегодня, 24 июля, в 12:49 пожарным поступил звонок от гражданина, который сообщил о возгорании по улице Қойгелді батыра в микрорайоне Горный гигант. По его словам, пожар начался на территории частного дома.

"На место происшествия были направлены пожарные расчеты из нескольких подразделений, а также механизированный дозор, патрулировавший загорания в горах", – рассказали представители департамента по ЧС.

В 13:04 пожарные обнаружили возгорание яхты. При этом потушить огонь удалось уже в 13:19. Удалось спасти яблоневые и абрикосовые деревья, которые находились на территории этого дома.

Также подчеркивается, что пожарные не дали огню перейти на деревья и кустарники в горах.

Пожарные тушат яхту
Пожарные тушат яхту. Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

О том, как рекомендовано себя вести при возникновении пожара, рассказали авторы статьи на портале "Электронного правительства".

Так, если пожар возник на открытой местности, в лесу или степи, то необходимо:

  • попытаться затушить очаг пожара плотным материалом, землей, песком, сбить пламя связкой прутьев или веток лиственных деревьев, залить водой и так далее;
  • потушив пожар, не уходить до тех пор, пока не убедитесь, что огонь не разгорелся снова;
  • если пожар сильный – уйти от него, передвигаясь перпендикулярно направлению его распространения;
  • если уйти невозможно, а поблизости есть водоем, – войти в него и накрыться мокрой одеждой;
  • на открытом пространстве пригнуться к земле, где воздух менее задымлен.

При первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав "101", или службу спасения, набрав "112".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2029854-yahta-zagorelas-vo-dvore-chastnogo-doma-v-almaty-foto/

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