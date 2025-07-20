Яхта с туристами перевернулась во Вьетнаме: есть погибшие (видео)
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34 человека погибли и еще несколько числятся пропавшими без вести после того, как во Вьетнаме в штормовую погоду перевернулась туристическая яхта, передает NUR.KZ со ссылкой на VnExpress.
По данным издания, крушение произошло в популярной среди туристов бухте Халонг на севере страны в 150 километрах от Ханоя. Wonder Seas, на борту которого находились 53 человека, перевернулось после внезапного штормового порыва.
Новостной сайт также сообщает, что после четырех часов пребывания в воздушном пузыре в корпусе перевёрнутого судна был спасен 14-летний мальчик.
Руководство больницы Бай Чай также сообщило сайту, что среди спасенных был 10-летний мальчик, который в настоящее время находится в стабильном состоянии. Из найденных на данный момент тел восемь - дети.
Премьер-министр Фам Минь Тинь выразил соболезнования семьям погибших.
В заявлении правительства говорится, что власти намерены тщательно расследовать причины аварии и строго наказать виновных в нарушениях, приведших к трагедии, если они будут выявлены.
Напомним, в апреле этого года катер с туристами из России и Казахстана взорвался и загорелся около острова Майтон, который находится на юге Таиланда. Позже в МИД РК сообщили, что на борту находились четверо казахстанцев, они не пострадали. У двоих граждан сгорели документы.
В ноябре 2024 года яхта, на борту которой находились свыше 30 туристов и 14 членов экипажа, потерпела крушение в Красном море у берегов города Марса-эль-Алам.
В августе прошлого года парусная яхта Bayesian попала в неожиданно сильный шторм и затонула недалеко от столицы Сицилии Палермо.
А в июле 2023 года яхта загорелась во дворе частного дома в Алматы - инцидент произошел в микрорайоне Горный гигант.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2266869-yahta-s-turistami-perevernulas-vo-vetname-est-pogibshie/
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