Катер с туристами из Казахстана и России взорвался в море в Таиланде
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Катер с туристами из России и Казахстана взорвался и загорелся около острова Майтон, который находится на юге Таиланда, передает NUR.KZ со ссылкой на ТАСС.
Как сообщает издание, изначально на катере находились 31 турист из Казахстана и РФ. Они находились в воде, но в момент инцидента на борту остался только турист из России, который получил ожоги.
Остальные не пострадали, пишет издание.
В конце марта сообщалось, что в Хургаде, Египет, затонул прогулочный батискаф с 45 гражданами России на борту, среди которых были и дети. Четыре туриста погибли.
В прошлом году в Египте яхта, на борту которой находились свыше 30 туристов и 14 членов экипажа, потерпела крушение в Красном море у берегов города Марса-эль-Алам.
Также прошлого года трое туристов пропали без вести после пожара на яхте в Египте. Сообщалось, что произошел пожар на туристическом катере, на борту которого находились 15 пассажиров из Великобритании и десять членов экипажа, а также два гида. Спасены 12 туристов, экипаж и гиды.
В августе, по сообщениям итальянской береговой охраны, парусная яхта Bayesian попала в неожиданно сильный шторм и затонула недалеко от столицы Сицилии Палермо рано утром в понедельник.
В 2023 году мы писали, что быстроходный катер попал в аварию у берегов острова Пхукет в Таиланде, в результате чего пострадали 30 человек, на котором также были граждане Казахстана. Шестеро из находившихся в катере людей получили относительно тяжелые травмы, еще 13 человек - травмы средней тяжести, и 18 человек – легкие травмы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2232042-kater-s-turistami-iz-kazahstana-i-rossii-vzorvalsya-na-beregu-morya-v-tailande/