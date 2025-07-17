Нового премьер-министра назначили в Украине

Верховная Рада назначила премьер-министром Украины Юлию Свириденко. Ранее этот пост покинул Денис Шмыгаль - его выдвинули на должность главы Минобороны, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК Украина.

По информации издания, решение о назначении Юлии Свириденко главой правительства поддержали 262 народных депутата.

Она стала второй женщиной в истории независимой Украины, возглавившей Кабинет министров, и первой - за последние 15 лет.

Новому премьеру Украины 39 лет. Была заместителем министра экономики, а с 2020-го - заместителем руководителя Офиса президента по экономике.

4 ноября 2021 года Свириденко была назначена на должность первого вице-премьера - министра экономики. Через год в августе возглавила Межведомственную рабочую группу по вопросам реализации государственной санкционной политики.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский обновляет правительство Украины. Вместо Рустема Умерова министром обороны планируют назначить Дениса Шмыгаля.

В обращении к украинцам Зеленский рассказал о своих планах по обновлению кабмина.

Помимо этого украинский лидер предложил Юлии Свириденко возглавить правительство страны.

Также на днях экс-премьер Денис Шмыгаль подал в отставку - об этом украинский политик сообщил в соцсетях.

А накануне президент Украины Владимир Зеленский предложил Раде назначить Дениса Шмыгаля министром обороны, об этом он заявил в своем вечернем обращении.

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