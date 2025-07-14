Зеленский выдвинул женщину на должность главы правительства Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил первому вице-премьер-министру Юлии Свириденко возглавить правительство страны, передает NUR.KZ. По его словам, этот шаг поможет обновить работу.

В своем Telegram-канале Зеленский рассказал о встрече с первым вице-премьер-министром Юлией Свириденко. По его словам, был заслушан доклад о выполнении договоренностей с европейскими и американскими партнерами по поддержке Украины.

"Обсудили и конкретные меры, которые могут укрепить экономический потенциал Украины, расширить программы поддержки украинцев и масштабировать наше собственное производство оружия. С этой целью мы начинаем трансформацию системы исполнительной власти в Украине.

Я предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу. Ожидаю представления программы действий нового правительства в ближайшее время", - сказано в сообщении.

По данным РБК-Украина, Юлия Свириденко родом из Чернигова. Родилась 25 декабря 1985 года. В 2008 году она с отличием окончила Киевский национальный торгово-экономический университет, а затем прошла обучение на ряде последипломных программ.

Свириденко начала карьеру на государственной службе в 2015 году как советник председателя Черниговской ОГА. В 2019 году Свириденко присоединилась к Министерству экономики как заместитель министра, а с 2020 года стала первым заместителем. Она отвечала за политику в сфере труда, занятости, промышленности и ценообразования.

В декабре 2020 года перешла в офис президента, где заняла должность заместителя руководителя, и занималась экономическими вопросами и взаимодействием с инвесторами. В то же время возглавила созданный президентом Зеленским Совет по содействию бизнесу. В 2021 году заняла должность первого вице-премьера.

Также издание отмечает, что действующий глава Кабина Денис Шмыгаль возглавил правительство 4 марта 2020 года накануне коронакризиса. Его правительство работает дольше всех за время независимости Украины, однако большинство членов правительства сменилось за это время. По некоторым данным, он может стать послом Украины в США.

Ранее Юлия Свириденко лично подписала соглашение о доступе США к украинским природным ресурсам.

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