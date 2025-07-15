Зеленский решил сменить министра обороны Украины
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Владимир Зеленский обновляет правительство Украины. Вместо Рустема Умерова министром обороны будет назначен Денис Шмыгаль, передает NUR.KZ со ссылкой на УНИАН.
В вечернем обращении к украинцам Зеленский рассказал о своих планах по обновлению кабмина и отметил, что опыт премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля будет полезен на позиции министра обороны.
"Сегодня я говорил с Юлей Свириденко - предложил ей возглавить правительство Украины и обновить его работу на основе опыта поддержки украинского производства, украинского предпринимательства, который есть у Юли как у первого вице-премьер-министра и министра экономики. Колоссальный опыт Дениса Шмыгаля точно будет полезным на позиции министра обороны Украины", - заявил глава Украины.
По его словам, именно в этой сфере сейчас максимум ресурсов страны, максимум задач и очень много ответственности. Зеленский также подчеркнул, что рассчитывает на достаточную поддержку народными депутатами новой конфигурации правительства.
"И важно, чтобы правительство быстро провело аудит всех договоренностей с нашими партнерами - что работает и что требует пересмотра или активизации", - добавил украинский лидер.
Сейчас пост главы Минобороны занимает Рустем Умеров.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2265123-zelenskiy-reshil-smenit-ministra-oborony-ukrainy/
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