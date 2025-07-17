Пашинян высказался о выходе Армении из ОДКБ

Глава правительства Армении Никол Пашинян на пресс-конференции заявил, что страна, вероятнее всего, выйдет из Организации договора о коллективной безопасности, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

"Более вероятно, что мы выйдем из ОДКБ, чем разморозим членство", — заявил Пашинян, выступая перед журналистами в Ереване.

Напомним, в августе прошлого года Армения заморозила участие в ОДКБ. Свою позицию она объяснила тем, что ОДКБ проявила "безразличие" к защите Армении и не выполнила своих функций по отношению к Еревану во время обострения конфликта в Нагорном Карабахе.

Кроме того, как пишет РБК, у Пашиняна ухудшились отношения с руководителем одной из стран-участниц — президентом Беларуси Александром Лукашенко из-за поддержки Баку. К слову, в декабре прошлого года они поспорили прямо во время заседания ВЕЭС, их небольшая перепалка транслировалась в прямом эфире.

А в марте Ереван отказался участвовать в финансировании ОДКБ. Тем не менее, по словам генсека организации Имангали Тасмагамбетова, рабочие контакты с Арменией сохраняются.

В МИД РФ по этому поводу заявляли, если Армения не оплатит взнос до конца 2025 года, государства-члены ОДКБ могут рассмотреть различные сценарии развития ситуации.

Добавим, что в состав ОДКБ сейчас входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Отметим также, что в марте парламент Армении принял во втором и окончательном чтении законопроект о намерении вступить в Евросоюз.

В прошлом году спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что республика готова углублять отношения с Европейским Союзом и даже стать кандидатом на членство в ЕС.

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