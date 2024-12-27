Пашинян и Лукашенко поспорили на саммите ЕАЭС (видео)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поспорил с президентом Беларуси Александром Лукашенко по поводу участия Еревана в следующем заседании ВЕЭС, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как пишет издание, Армения завершает свое председательство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), в 2025 году оно переходит к Беларуси.

Лукашенко предложил провести следующее заседание в Минске в мае.

"Ну и как председатель, если нашим наблюдателям интересен наш союз, я попросил бы их присутствовать все-таки на заседаниях, а не по телевизору нам рассказывать, как они будут с нами сотрудничать", — сказал он.

Глава Беларуси уточнил, что это не относится к премьеру Армении, который выступал по видеосвязи.

"Мы знаем, что вы не только сбрили бороду, но и приболели немножко. Поэтому мы воспринимаем вас как нового молодого — внешне по крайней мере — члена нашего союза", — отметил Лукашенко.

Глава армянского правительства 25 декабря сообщил, что заразился коронавирусом. Из-за этого он пропустил неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге.

Пашинян в ответ заявил, что Армения не возражает против предложения белорусского президента, но армянская делегация "примет участие в заседании в режиме видеоконференции".

"А что у вас за проблема? Далеко до Минска или некому вас подвезти? Ну мы организуем доставку вашей делегации, если нужно", — предложил Лукашенко.

"Александр Григорьевич, я по этому поводу выступил с публичным заявлением, и это заявление остается в силе. Я не думаю, что это правильный формат, чтобы обсудить эти вопросы. Просто вы затронули вопрос, и я должен был сразу среагировать, чтобы не было никаких недопониманий", — пояснил Пашинян.

"Ну рассмотрим ваше заявление", — ответил Лукашенко.

"А что тут рассматривать? Вы не можете рассмотреть мое заявление, потому что мое заявление не подлежит рассмотрению", — заявил Пашинян.

"Может, телевизора не будет, чтобы вы дистанционно выступали..." — ответил глава Белоруссии.

"Нет проблем", — заключил Пашинян.

Напомним, еще в июне Пашинян заявил, что ни он, ни какой-либо другой армянский чиновник не посетит Беларусь, пока Александр Лукашенко занимает там пост президента. Такие заявления прозвучали на фоне новостей о выходе Армении из ОДКБ.

Пашинян тогда отмечал, что "теоретически ситуация вокруг ОДКБ может измениться, если Беларусь решит выйти из ОДКБ или президент Беларуси найдет такие слова с извинениями, которые будут приемлемы для армянского народа".

"Один из руководителей ОДКБ заявлял, что участвовал в подготовке 44-й войны, поддерживал, верил, желал победы Азербайджана. После этого я должен обсуждать с президентом Беларуси вопросы в формате ОДКБ?" - заявлял Пашинян.

Добавим, что Пашинян пропустил это заседание Высшего экономического совета ЕАЭС из-за диагностированного у него коронавируса.