Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Пашинян и Лукашенко поспорили на саммите ЕАЭС (видео)

Опубликовано:

Никол Пашинян, Александр Лукашенко и Владимир Путин
Никол Пашинян, Александр Лукашенко и Владимир Путин. Архивное фото: Contributor/Getty Images

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поспорил с президентом Беларуси Александром Лукашенко по поводу участия Еревана в следующем заседании ВЕЭС, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как пишет издание, Армения завершает свое председательство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), в 2025 году оно переходит к Беларуси.

Лукашенко предложил провести следующее заседание в Минске в мае.

"Ну и как председатель, если нашим наблюдателям интересен наш союз, я попросил бы их присутствовать все-таки на заседаниях, а не по телевизору нам рассказывать, как они будут с нами сотрудничать", — сказал он.

Глава Беларуси уточнил, что это не относится к премьеру Армении, который выступал по видеосвязи.

"Мы знаем, что вы не только сбрили бороду, но и приболели немножко. Поэтому мы воспринимаем вас как нового молодого — внешне по крайней мере — члена нашего союза", — отметил Лукашенко.

Глава армянского правительства 25 декабря сообщил, что заразился коронавирусом. Из-за этого он пропустил неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге.

Пашинян в ответ заявил, что Армения не возражает против предложения белорусского президента, но армянская делегация "примет участие в заседании в режиме видеоконференции".

"А что у вас за проблема? Далеко до Минска или некому вас подвезти? Ну мы организуем доставку вашей делегации, если нужно", — предложил Лукашенко.

"Александр Григорьевич, я по этому поводу выступил с публичным заявлением, и это заявление остается в силе. Я не думаю, что это правильный формат, чтобы обсудить эти вопросы. Просто вы затронули вопрос, и я должен был сразу среагировать, чтобы не было никаких недопониманий", — пояснил Пашинян.

"Ну рассмотрим ваше заявление", — ответил Лукашенко.

"А что тут рассматривать? Вы не можете рассмотреть мое заявление, потому что мое заявление не подлежит рассмотрению", — заявил Пашинян.

"Может, телевизора не будет, чтобы вы дистанционно выступали..." — ответил глава Белоруссии.

"Нет проблем", — заключил Пашинян.

Напомним, еще в июне Пашинян заявил, что ни он, ни какой-либо другой армянский чиновник не посетит Беларусь, пока Александр Лукашенко занимает там пост президента. Такие заявления прозвучали на фоне новостей о выходе Армении из ОДКБ.

Пашинян тогда отмечал, что "теоретически ситуация вокруг ОДКБ может измениться, если Беларусь решит выйти из ОДКБ или президент Беларуси найдет такие слова с извинениями, которые будут приемлемы для армянского народа".

"Один из руководителей ОДКБ заявлял, что участвовал в подготовке 44-й войны, поддерживал, верил, желал победы Азербайджана. После этого я должен обсуждать с президентом Беларуси вопросы в формате ОДКБ?" - заявлял Пашинян.

Добавим, что Пашинян пропустил это заседание Высшего экономического совета ЕАЭС из-за диагностированного у него коронавируса.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2205746-pashinyan-i-lukashenko-posporili-na-sammite-eaes-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie